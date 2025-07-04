Трамп не задоволений підсумками розмови з путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його остання телефонна розмова з російським диктатором володимиром путіним щодо війни в Україні завершилася без будь-яких позитивних результатів. Відповідну заяву він зробив у четвер, 3 липня, під час брифінгу з журналістами перед вильотом до Айови, де мав відбутися урочистий захід Salute to America з нагоди Дня незалежності США.

📢 «У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. Ми також говорили про війну в Україні, і я не задоволений», — сказав президент США, коментуючи підсумки перемовин.

Трамп наголосив, що під час цього діалогу не вдалося наблизитися до завершення повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України.

📢 «Я не досягнув жодного прогресу з ними сьогодні взагалі», — підсумував американський лідер.

Нагадаємо, що телефонна розмова між Дональдом Трампом та володимиром путіним відбулася напередодні святкувань Дня незалежності США. За даними джерел, розмова тривала приблизно одну годину та охоплювала низку геополітичних питань.

У кремлі після розмови підтвердили, що глава російської федерації не має наміру відмовлятися від поставлених цілей у війні проти України. Водночас путін висловив готовність продовжити переговорний процес, однак наполіг, що ці перемовини мають вестися виключно між росією та Україною. Без залучення зовнішніх посередників.

📌 Джерела також повідомили, що вже 4 липня має відбутися окрема розмова Дональда Трампа з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що ключовим питанням стане тема постачання американських систем озброєння та оборонної підтримки.

☝️ Напередодні стало відомо, що Пентагон частково призупинив постачання деяких видів озброєнь Києву через побоювання щодо виснаження американських стратегічних запасів.

Таким чином, переговори Трампа та путіна поки що не дозволили наблизити розв’язання конфлікту. Подальші кроки США залишаються в центрі уваги світової дипломатії.