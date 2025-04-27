Неділя, 27 Квітня, 2025
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Трамп хоче безкоштовного проходу для суден через стратегічні канали

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп хоче безкоштовного проходу для суден через стратегічні канали

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські судна мають право на безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали. Це питання він порушив у своєму акаунті в соцмережі Truth Social в суботу, 26 квітня.

Трамп зазначив, що він дав доручення державному секретарю Марко Рубіо терміново зайнятися цим питанням.

У своїй публікації він також підкреслив, що «ці канали не існували б без участі Сполучених Штатів Америки».

📢 «Американським судам, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено безперешкодно проходити через Панамський та Суецький канали! Ці канали не існували без Сполучених Штатів Америки. Я попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно зайнятися та задокументувати цю ситуацію!» – написав Трамп.

Панамський канал дозволяє кораблям швидко перетинати перешийок між Північною та Південною Америкою, скорочуючи шлях між Атлантичним і Тихим океанами. Це стратегічний водний шлях, через який щорічно проходить близько 40% контейнерних перевезень США.

Зазначимо, що Панамський канал був побудований США на початку 20 століття, проте в 1999 році контроль над ним було передано Панамі.

У грудні 2024 року Трамп висловив погрозу відібрати канал, якщо Панама не припинить стягувати, на його думку, надмірні збори.

В результаті тиску з боку США, кілька американських компаній домовилися про придбання двох ключових портів на Панамському каналі за 22,8 мільярда доларів.

Трамп звинуватив Китай у спробах контролювати цю стратегічну водну артерію, що викликало різке збільшення економічної активності в цьому регіоні.

☝️ Також нагадаємо, що президент Панами Хосе Рауль Муліно різко відреагував та спростував заяви президента США Дональда Трампа про нібито відновлення американського контролю над Панамським каналом.  Про це повідомляло видання Barron’s.

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