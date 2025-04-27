Трамп хоче безкоштовного проходу для суден через стратегічні канали

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські судна мають право на безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали. Це питання він порушив у своєму акаунті в соцмережі Truth Social в суботу, 26 квітня.

Трамп зазначив, що він дав доручення державному секретарю Марко Рубіо терміново зайнятися цим питанням.

У своїй публікації він також підкреслив, що «ці канали не існували б без участі Сполучених Штатів Америки».

📢 «Американським судам, як військовим, так і комерційним, має бути дозволено безперешкодно проходити через Панамський та Суецький канали! Ці канали не існували без Сполучених Штатів Америки. Я попросив держсекретаря Марко Рубіо негайно зайнятися та задокументувати цю ситуацію!» – написав Трамп.

Панамський канал дозволяє кораблям швидко перетинати перешийок між Північною та Південною Америкою, скорочуючи шлях між Атлантичним і Тихим океанами. Це стратегічний водний шлях, через який щорічно проходить близько 40% контейнерних перевезень США.

Зазначимо, що Панамський канал був побудований США на початку 20 століття, проте в 1999 році контроль над ним було передано Панамі.

У грудні 2024 року Трамп висловив погрозу відібрати канал, якщо Панама не припинить стягувати, на його думку, надмірні збори.

В результаті тиску з боку США, кілька американських компаній домовилися про придбання двох ключових портів на Панамському каналі за 22,8 мільярда доларів.

Трамп звинуватив Китай у спробах контролювати цю стратегічну водну артерію, що викликало різке збільшення економічної активності в цьому регіоні.

☝️ Також нагадаємо, що президент Панами Хосе Рауль Муліно різко відреагував та спростував заяви президента США Дональда Трампа про нібито відновлення американського контролю над Панамським каналом. Про це повідомляло видання Barron’s.