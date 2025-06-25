Четвер, 26 Червня, 2025
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Ядерна програма Ірану не знищена, але сповільнена — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Ядерна програма Ірану не знищена, але сповільнена — ЗМІ

Нещодавні удари США по трьох ядерних об’єктах Ірану не призвели до повного знищення його ядерної програми. Однак, за оцінками розвідки, її розвиток міг бути відкладений на кілька місяців. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела в американському оборонному відомстві.

☢️ Згідно з початковою оцінкою Розвідувального управління Пентагону, основні компоненти програми – центрифуги та запаси високозбагаченого урану – не були знищені. Як пояснюють два співрозмовники CNN, удари переважно пошкодили наземну інфраструктуру, включно з енергетичними системами та будівлями, в яких здійснювалися процеси збагачення урану до стану, придатного для створення ядерної зброї.

📢 Один зі співрозмовників повідомив: «Центрифуги в основному неушкоджені, а запаси збагаченого урану залишились. Проте ймовірно, що США відкинули програму на кілька місяців».

💢 Реакція Білого дому:

Речниця Білого дому Керолайн Левітт в коментарі CNN спростувала озвучену інформацію, назвавши її «абсолютно неправильною».

📢 «Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію зі знищення ядерної програми Ірану», – наголосила Левітт.

☝️ Нагадаємо:

📌 Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, яке має набути чинності через 12 годин.
📌 ЗМІ зазначили, що Тегеран дав згоду під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, який виступав посередником за ініціативи Вашингтона.
📌 Також напередодні ввечері прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів термінове засідання кабінету міністрів за участі міністра оборони, начальника Генштабу та голови «Моссаду». За інформацією пресслужби уряду, під час наради прем’єр оголосив, що «Ізраїль досяг усіх цілей операції і навіть більше».

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