Катар допоміг домовитися: Іран дав згоду на припинення вогню з Ізраїлем

Ісламська Республіка Іран погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення бойових дій з Ізраїлем. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чиновника, обізнаного з перебігом переговорного процесу.

☝️ Згідно з джерелом, вирішальну роль у цьому процесі відіграв прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, який виступив посередником у телефонній розмові з керівництвом Ірану. Контакт було встановлено після іранського ракетного удару по авіабазі США «Аль-Удейд» у Катарі в ніч на понеділок, 23 червня.

📢 «Телефонний дзвінок відбувся після того, як президент США Дональд Трамп повідомив прем’єр-міністру Катару, що Ізраїль погодився на припинення вогню. Він попросив допомогти переконати Тегеран також погодитися на угоду про припинення вогню», – повідомив співрозмовник Reuters.

Напередодні Трамп заявив, що Іран та Ізраїль погодилися на припинення вогню, яке має набути чинності протягом 12 годин, після чого збройне протистояння буде вважатися завершеним. Проте наразі офіційного підтвердження з боку Тегерана чи Єрусалима не надходило.

📌 Перемир’я ініціювалося після кількох днів ескалації, під час яких Ізраїль здійснив серію авіаударів по іранських військових об’єктах. Зокрема, в Тегерані та на ключових аеродромах. У відповідь Іран завдав ракетного удару по базах США на Близькому Сході.

☑️ Очікується, що найближчим часом сторони зроблять офіційні заяви, які прояснять ситуацію щодо можливого завершення збройного конфлікту між Іраном та Ізраелем.