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Трамп готовий повторити удари по Ірану – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп готовий повторити удари по Ірану - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає можливості нового силового сценарію проти Ірану. Про це він заявив у п’ятницю, 27 червня, наголосивши: якщо Тегеран продовжить провокативну поведінку, Америка буде змушена діяти жорстко.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на виступ Трампа. У ньому він підкреслив, що готовий «віддати наказ на чергове бомбардування» іранських ядерних об’єктів, якщо у цьому виникне потреба. Президент висловив упевненість, що Іран не зможе швидко повернутися до реалізації активної ядерної програми. Однак, Трамп попередив: якщо з’являться ознаки такої спроби, США відреагують миттєво.

📢 «Я готовий повторити удари, якщо це буде потрібно. Ми точно знаємо, що і де робити. Це вже не раз доводилося», – наголосив Трамп.

🔻 У своїх заявах президент також різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який раніше хвалився атакою на американську військову базу в Катарі. Той охарактеризував її як «ляпас Америці» і запевнив, що Іран ніколи не піде на поступки Заходу.

У відповідь Трамп заявив, що попри все «пощадив життя Хаменеї», оскільки точно знав, де він перебуває у момент атаки. Він також підкреслив, що три ядерні об’єкти Ірану вже зруйновано, а сама країна, за його словами, — у стані глибокої деградації.

📢 «Я не дозволю Ізраїлю чи Збройним силам США, наймогутнішим у світі, позбавити мене права вирішувати, як діяти щодо Ірану», — заявив Трамп, реагуючи на слова іранського лідера.

💢 Атаки на ядерні об’єкти Ірану

☝️ Reuters нагадує, що нещодавні атаки США на стратегічні ядерні об’єкти Ірану, за оцінками американської розвідки, не знищили ключові елементи ядерної програми. Однак, було заявлено про суттєве ускладнення її реалізації.

Крім того, Трамп розповів, що розглядав можливість часткового пом’якшення санкцій проти Тегерана, щоб надати йому шанс на економічне відновлення.

🔻 У соціальній мережі Truth Social президент США опублікував заяву, в якій пояснив, чому відмовився від дипломатичних ініціатив:

📢 «Останніми днями я займався питаннями можливого зняття санкцій і працював над заходами, які б могли надати Ірану більше шансів на швидке і повне відновлення. Санкції справді завдають серйозної шкоди! Однак замість співпраці я зіткнувся із заявою, переповненою гнівом та ненавистю. Після цього було вирішено припинити всі зусилля у цьому напрямку. Ірану необхідно повернутися в русло світового порядку, інакше наслідки для нього будуть все важчими», – написав Трамп, – «Постійна агресія, ворожість і незадоволеність лише посилюють становище. Результати очевидні: зруйнована країна без перспектив, ослаблена армія, економіка в занепаді та неминуча загибель, що їх оточує», — додав американський лідер.

Президент США наголосив, що без серйозних внутрішніх змін у зовнішньополітичному курсі Іран не матиме шансів на збереження суверенітету та життєздатної економіки.

📌 Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа вела переговори з посередниками з метою запропонувати Ірану нову ядерну угоду. Йшлося, зокрема, про дозвіл на мирну ядерну програму без збагачення урану, можливе розблокування активів на суму до $6 млрд та залучення інвестицій у розмірі $20–30 млрд.

🔻 Джерела в адміністрації уточнювали, що фінансову участь у запропонованій ініціативі можуть взяти на себе держави Перської затоки. Зокрема Катар, а не безпосередньо Вашингтон.

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