США не виключають інвестицій у ядерну інфраструктуру Ірану – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно обговорює з Іраном умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє телеканал CNN у п’ятницю, 27 червня, посилаючись на чотири незалежні джерела, знайомі з перебігом переговорного процесу.

☝️ Перемовини носять закритий характер і тривають із залученням дипломатичних посередників, зокрема Катару. Офіційний Вашингтон не розкриває деталей переговорів. Але підтверджує, що процес має на меті запобігти подальшій ескалації на тлі загострення навколо іранської ядерної програми.

Серед ключових умов, які обговорюються сторонами, фігурує дозвіл Тегерану на реалізацію цивільної ядерної програми – без можливості збагачення урану. Також у пакеті – можливе розблокування заморожених іранських активів обсягом до 6 мільярдів доларів, а також залучення інвестицій у розмірі від 20 до 30 мільярдів доларів для модернізації енергетичної інфраструктури Ірану. Як зазначають джерела телеканалу, ці кошти можуть бути надані не безпосередньо США, а їхніми партнерами у регіоні Перської затоки.

📢 «Ми готові очолити ці переговори, але не беремо на себе зобов’язань щодо фінансування», – наголосив представник адміністрації Трампа в коментарі для CNN.

Відомо, що частину домовленостей було досягнуто під час конфіденційної зустрічі у Білому домі, яка відбулась минулої п’ятниці. У ній брав участь спеціальний представник США Стів Віткофф, а також представники країн Затоки. За інформацією CNN, ця зустріч тривала декілька годин і відбулась напередодні американських авіаударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані.

📢 «США прагнуть досягти всеохоплюючої мирної угоди з Іраном», – заявив Віткофф в інтерв’ю CNBC, коментуючи ситуацію.

Хоча офіційний Тегеран поки що не підтвердив готовності до наступного етапу перемовин, у США очікують представити оновлені умови Ірану вже найближчим часом. У процесі також беруть участь країни, які раніше сприяли перемир’ю між Іраном та Ізраїлем.

За даними CNN, Вашингтон сподівається, що після останніх авіаударів по іранських об’єктах, Тегеран буде більш схильним до поступок. Однак водночас експерти висловлюють побоювання, що нове законодавство Ірану про припинення співпраці з МАГАТЕ може свідчити про зворотну тенденцію — пришвидшення створення власної ядерної зброї.

☝️ Нагадаємо

Відповідно до попереднього звіту американської розвідки, який також опублікував CNN, недавні ракетні удари США не знищили критичних компонентів іранської ядерної програми, попри заяви Трампа про «історичний успіх».

📢 «Мушу сказати, що пошкодження є масштабними і серйозними. Однак питання щодо допуску інспекторів МАГАТЕ має вирішуватися згідно з новим законом», – раніше заявляв міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.