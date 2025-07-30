Трамп дозволив українським біженцям залишаться у США на час війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запевнив, що українці, які втекли від війни, зможуть залишатися на території США принаймні до завершення збройного конфлікту. Його заява пролунала у відповідь на запитання журналіста у Білому домі щодо майбутнього українських біженців. Про це повідомила агенція «Уніан».

📢 «Ми дозволимо. У нас багато людей, які прибули з України, і ми працюємо з ними», – сказав Трамп.

Це підтвердження пролунало на тлі побоювань, викликаних попередніми діями адміністрації Трампа. Раніше повідомлялося, що вивчається можливість скасування тимчасового легального статусу для багатьох громадян України, які нині перебувають у США за гуманітарними програмами.

Після того як Дональд Трамп повернувся до влади у січні 2025 року, Білий дім ініціював перегляд значної частини міграційних та гуманітарних ініціатив, започаткованих попередником Джо Байденом. Однією з таких стала програма «Єднання заради України» (U4U). Вона надавала українцям можливість законного перебування в США строком до двох років у межах так званого гуманітарного пароля.

На сьогодні понад 240 тисяч українських громадян уже скористались цією програмою та в’їхали на територію США. Вони отримали можливість легального проживання, доступ до базових соціальних послуг і тимчасового захисту.

Проте останнім часом почали з’являтися сигнали про зміну політики. Частина учасників програми U4U повідомили про отримання електронних повідомлень щодо скасування їхнього статусу. У листах ішлося про необхідність залишити територію США протягом семи днів. Це викликало хвилю занепокоєння серед української діаспори та правозахисних організацій.

Попри це, нова заява президента, зроблена публічно, свідчить про намір утримати гуманітарний захист принаймні для тих, хто вже прибув до США.

☝️ Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити нові економічні обмеження проти Індії, які набудуть чинності з 1 серпня. Причиною таких дій, за словами американського лідера, є активна співпраця Індії з російською федерацією у сфері закупівлі енергоносіїв і зброї.