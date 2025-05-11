Спільна заява України та європейських партнерів щодо перемир’я

10 травня у Києві відбулася зустріч лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України. За підсумками переговорів оприлюднено спільну заяву про наміри щодо повного припинення вогню на українській території, починаючи з понеділка, 12 травня. Про це у суботу повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

📌 Заяву підписали президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, глава уряду Польщі Дональд Туск та шостий президент України Володимир Зеленський.

У документі наголошується, що з 12 травня має настати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. Це рішення не передбачає жодних додаткових вимог чи попередніх умов.

У заяві окреслені основні тези, що вчора вже лунали протягом дня. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України:

▪️ погодилися, що з 12 травня має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. Яке не може бути обмежене жодними умовами; ▪️ вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші. Ефективний моніторинг буде реалізовано у тісній координації зі США; ▪️ погодилися, що припинення вогню на 30 діб може створити простір для дипломатії. Яка має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру; ▪️ підкреслили важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки також має стати контингент ; ▪️ погодилися, що якщо росія відмовиться, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Окремим пунктом згадується важливість зміцнення оборонних і безпекових структур України як головної гарантії її суверенітету. У цьому контексті партнери висловили готовність підтримати створення міжнародного безпекового контингенту.

Також зазначено, що у випадку відмови росії від запропонованого перемир’я, проти неї буде введено нові, жорсткі санкції. Вони стосуватимуться передусім банківського та енергетичного секторів, включаючи операції з нафтою, викопним паливом і використанням так званого “тіньового флоту”.

📢 «Ми готові вжити рішучих дій, якщо москва не погодиться з умовами. Це включає санкції, спрямовані на вразливі сектори російської економіки», – йдеться в заяві.

☝️ Нагадаємо, 10 травня до столиці України з робочим візитом прибули лідери «коаліції рішучих» – президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр Польщі Дональд Туск. Підсумком зустрічі стала жорстка позиція щодо Росії, яку також підтримав президент США Дональд Трамп.

📢 «москва має час до 12 травня, щоб погодитися на припинення вогню. В іншому разі проти неї буде застосований новий пакет санкцій», – йдеться в підсумковому комюніке.