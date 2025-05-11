путін визнав участь військ КНДР у бойових діях проти України

Російський диктатор володимир путін публічно визнав присутність військовослужбовців КНДР на боці російської армії у війні проти України. Як повідомляє кремлівська пресслужба, про це він заявив у неділю, 11 травня, під час пресконференції в москві.

У своїй промові путін подякував керівникам 13 країн, які направили військові підрозділи на парад до «Дня перемоги» у москві. Серед них — і делегація Північної Кореї.

📢 «Був радий передати найтепліші слова солдатам і командирам підрозділів спецпризначенців КНДР, які разом із нашими бійцями професійно й добровільно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань київського режиму. Підкреслю – проявили мужність і героїзм. Діяли надзвичайно професійно, показали хороший вишкіл і підготовку», — сказав путін.

🔹 Таким чином кремль уперше відкрито визнав присутність іноземних військ. Зокрема північнокорейських на території росії в контексті бойових дій проти України.

🔹 Ці слова лунають на тлі тіснішої співпраці між москвою та Пхеньяном. Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин прямо заявив, що участь Корейської народної армії у війні росії проти України є «виправданою» і «відповідає суверенному праву на захист братнього народу».

📌 Водночас, за оцінками аналітиків, наразі майже 50% російського боєкомплекту складають поставки боєприпасів із Північної Кореї.

📌 Пряма участь північнокорейських підрозділів у війні проти України, підтверджена російським путіним, фактично означає ще більшу мілітаризацію співпраці між двома ізольованими диктаторськими режимами.

☝️ Також відомо, що влада КНДР офіційно підтвердила, що направила свої війська до росії для участі у бойових діях проти України відповідно до стратегічного партнерського договору.