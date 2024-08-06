Табель 5-9 класів на 7 сторінок: МОН затвердило Рекомендації

Міністерство освіти і науки (МОН України) затвердило Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів шкіл відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Про це повідомляється на сайті МОН у вівторок, 6 серпня.

«У документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9-х класів. Зокрема визначено: загальні критерії оцінювання (визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів); критерії оцінювання за освітніми галузями», – йдеться в повідомленні.

Критерії оцінювання матимуть чотири рівні, кожен з яких охоплює вимоги попереднього рівня та додає нові. Один рівень складається з трьох балів, які в сумі дають 12: початковий (1–3 бали); середній (4–6 балів); достатній (7–9 балів); високий (10–12 балів).

Рекомендації детально описують кожен бал шкали оцінювання. Також у документі запропоновано форму Свідоцтва досягнень учня або учениці. Школи можуть вносити зміни до цієї форми, щоб вона відповідала їх освітній програмі та потребам учнів.

Перша частина буде містити характеристику навчальної діяльності. Без оцінок. У другій частині — характеристику результатів навчання. Бали проставляються за навчальні предмети щосеместрово та за рік.

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