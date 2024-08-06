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ОСВІТА

Табель 5-9 класів на 7 сторінок: МОН затвердило Рекомендації

Денис Молотов
Денис Молотов
Рекомендації МОН України
МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9-х класів

Міністерство освіти і науки (МОН України) затвердило Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів шкіл відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Про це повідомляється на сайті МОН у вівторок, 6 серпня.

«У документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9-х класів. Зокрема визначено: загальні критерії оцінювання (визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів); критерії оцінювання за освітніми галузями», – йдеться в повідомленні.

Критерії оцінювання матимуть чотири рівні, кожен з яких охоплює вимоги попереднього рівня та додає нові. Один рівень складається з трьох балів, які в сумі дають 12: початковий (1–3 бали); середній (4–6 балів); достатній (7–9 балів); високий (10–12 балів).

Рекомендації детально описують кожен бал шкали оцінювання. Також у документі запропоновано форму Свідоцтва досягнень учня або учениці. Школи можуть вносити зміни до цієї форми, щоб вона відповідала їх освітній програмі та потребам учнів.

Перша частина буде містити характеристику навчальної діяльності. Без оцінок. У другій частині — характеристику результатів навчання. Бали проставляються за навчальні предмети щосеместрово та за рік.

👉Нагадаємо, що наприкінці липня МОН вирішило, що всі школи в Україні самостійно визначатимуть тривалість навчального року.

📌 Також 4 липня у Комітеті з освіти заявили про намір заслухати МОН України щодо доцільності продовження практики нагородження випускників золотими та срібними медалями.

📌 Раніше було повідомлено, що Кабінет міністрів України встановив дати початку та завершення нового навчального року 2024/2025 для загальних середніх шкіл.

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