Світоліна – перша українка, яка виграла 100 матчів на турнірах Грендслем

Еліна Світоліна стала першою українською тенісисткою, першою представницею країни, яка здобула 100 перемог на турнірах серії Великого шлему. Про це повідомило Суспільне Спорт.

Знакову ювілейну перемогу тенісистка здобула 16 січня під час другого раунду Australian Open-2025. У другому колі турніру проти 26-річної американки Керолайн Доулгайд, Світоліна впевнено здолала суперницю з рахунком 6:1, 6:4.

Загалом за свою кар’єру на турнірах Grand Slam Еліна провела 143 матчі. Найбільше перемог вона здобула саме на кортах Мельбурна, де бере участь уже в 11-му турнірі.

Результати Світоліної на кожному мейджорі:

Australian Open — 27 перемог із 36 матчів; Ролан Гаррос — 29 із 40; Вімблдон — 20 із 30; US Open — 24 із 35.



Цікаво, що серед усіх українок, які досі виступають на професійному рівні, найближчою до Світоліної за кількістю перемог є Леся Цуренко, на рахунку якої 38 виграних матчів.

Свій перший тріумф на турнірах Великого шлему Еліна здобула ще у 2013 році на Ролан Гаррос. Вона також залишається єдиною українкою, яка вигравала щонайменше 20 матчів на кожному з чотирьох мейджорів.

Окрім Світоліної, у третє коло Australian Open-2025 пробилася й інша українська тенісистка — Даяна Ястремська.

Варто згадати, що 17 вересня Еліна відзначила своє 30-річчя в Україні разом із відомими українськими діячами, серед яких були Леся Нікітюк, Сергій Притула та Андрій Шевченко.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Українська збірна вперше з 2008 року виборола нагороду у санному спорті, здобувши бронзову медаль на Кубку світу в Латвії. Ця нагорода також стала дебютною для України в естафетних перегонах.