Четвер, 1 Травня, 2025
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Судитимуть викладача вокалу за зґвалтування, сексуальне насильство та порно з дітьми

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть викладача вокалу за зґвалтування, сексуальне насильство та порно з дітьми

У Полтавській області до суду передано обвинувальний акт щодо викладача вокалу, якого звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над дітьми (осіб, які не достигли 14 років). Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура в четвер, 1 травня.

Чоловік проводив заняття з репетиторства у себе вдома та в орендованих приміщеннях, де систематично чинив сексуальні злочини проти дітей. Зокрема зазначається, що зловмисник примушував їх до створення оголених фотографій. Наразі відомо про щонайменше трьох жертв.

Йому інкримінують розбещення малолітніх, примус до участі у створенні порнографічного контенту, а також виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Злочини вчинялися неодноразово. (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

Підозрюваного викрили у вересні 2024 року, і наразі він перебуває під вартою.

⚠️ Також варто зазначити, що на Івано-Франківщині було затримано 48-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу, який переїхав із Херсонської області. Його підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над вихованками, наймолодшій з яких було 10 років.

⚠️ Крім того, у Сумській області суд засудив батька та дядька неповнолітньої дівчинки з інвалідністю за систематичне сексуальне насильство над нею.

⚠️ На Житомирщині́ правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо дитини та змушував її зніматися в порнографічних відео.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою  у  вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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