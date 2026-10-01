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У Литві будують завод для танків Leopard 2A8

Денис Молотов
Денис Молотов
У Литві будують завод для танків Leopard 2A8
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Leopard 2A8

У Каунаському районі Литви розпочинають будівництво підприємства для складання, ремонту й технічного обслуговування танків Leopard 2A8. Вартість контракту на проєктування та зведення заводу становить близько €29 млн, а завершити будівельні роботи планують у листопаді 2027 року.

Офіційну церемонію початку будівництва в Кармелаві, на території Каунаської вільної економічної зони, заплановано на четвер, 1 жовтня. Про це повідомляє LRT із посиланням на агентство BNS.

За анонсом, у заході мають взяти участь президент Литви Гітанас Науседа, міністр оборони Робертас Каунас, міністр економіки та інновацій Едвінас Грікшас, представники Rheinmetall Landsysteme та інші запрошені гості.

Що збиратимуть і ремонтуватимуть на підприємстві

Завод площею 13 тисяч квадратних метрів призначений для складання й обслуговування танків Leopard 2A8, а також іншої важкої техніки литовської армії. Перший танк, зібраний у Литві, має вийти з підприємства наприкінці 2028 року.

Замовником виступає Lithuania Defense Services — спільне підприємство німецьких оборонних компаній KNDS Deutschland та Rheinmetall Landsysteme. Проєктування і будівництво виконує YIT Lietuva, а управління будівельними роботами та технічний нагляд забезпечує інженерно-архітектурна компанія Sweco Lietuva.

Як зазначає YIT Lietuva в офіційному повідомленні, комплекс розмістять на ділянці площею майже 10 гектарів. Він включатиме основний виробничий корпус і допоміжні споруди.

На території передбачено інфраструктуру для випробування та обслуговування бронетехніки: тестову трасу, басейн для перевірки занурення та похилий майданчик. У виробничій будівлі встановлять три мостові крани.

До 100 робочих місць і близько €50 млн інвестицій

На підприємстві планують створити до 100 робочих місць: приблизно 70 — для виробничих спеціалістів і ще 30 — для адміністративного персоналу. Також облаштують понад 120 місць для паркування автомобілів.

Загальний обсяг запланованих інвестицій Lithuania Defense Services у проєкт становить близько €50 млн. Про ці наміри Міністерство оборони Литви повідомляло ще у грудні 2025 року. Сума €29 млн стосується контракту з будівельним підрядником.

Створення заводу має забезпечити литовській армії можливість тривалого технічного обслуговування й ремонту важкої техніки всередині країни. У перспективі підприємство також може обслуговувати техніку німецької бригади, розміщеної в Литві, та бронетехніку інших держав.

Нагадаємо, 12 грудня 2025 року Міністерство оборони Литви, KNDS Deutschland, Rheinmetall Landsysteme та державна група EPSO-G підписали меморандум про промислову співпрацю. Він передбачає складання частини замовлених Литвою танків Leopard 2A8 на її території та розвиток інфраструктури їхнього обслуговування. Для прискорення реалізації ініціативі надали статус великого інвестиційного проєкту.

👉 Також було повідомлено, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію щодо загрози російських гібридних атак, що й інші держави регіону та союзники.

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