Суд підтвердив легітимність виборів у Польщі

Верховний суд Польщі визнав дійсними результати президентських виборів 2025 року, в яких переміг незалежний кандидат Кароль Навроцький. Відповідне рішення було оголошено у вівторок, 1 липня, повідомило польське видання RMF24.

📢 Судді розглянули понад 54 тисячі скарг на результати голосування, однак лише 21 з них визнали обґрунтованими. За словами судді Марії Щепанець, більшість протестів містили серйозні процедурні помилки, що унеможливлювало їхній подальший розгляд.

👨‍⚖️ Голова Верховного суду Кшиштоф Вяк підкреслив, що жодне з порушень не вплинуло на підсумковий результат виборів, тому легітимність виборів у Польщі не викликає сумнівів. Він підтвердив, що Кароль Навроцький здобув більше голосів у другому турі, ніж його опонент – Рафал Тшасковський.

У рішенні також зазначено, що чинний виборчий кодекс не передбачає процедури повного перерахунку голосів, навіть за великої кількості скарг.

Під будівлею суду в день ухвалення рішення зібралися протестувальники. Частина з них виступала за визнання результатів голосування, інша – критикувала роботу Палати надзвичайного контролю.

Як повідомив голова Сейму Шимон Головня, після офіційного затвердження результатів виборів, Національні збори мають зібратись 6 серпня, щоб привести Кароля Навроцького до присяги як нового президента.

☝️ Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Польщі відбувся 1 червня. Переможцем став Кароль Навроцький, який набрав на 1,78% більше голосів за Рафала Тшасковського. Його підтримала опозиційна партія «Право і справедливість».