Офіційним переможцем другого туру президентських виборів у Польщі став кандидат від «Права і справедливості» Кароль Навроцький. За підсумками обробки 100% виборчих протоколів, він отримав 50,89% голосів, тоді як його опонент, представник «Громадянської опозиції» Рафал Тшасковський, заручився підтримкою 49,11% виборців.

Про це повідомила Національна виборча комісія Польщі, дані якої оприлюднило видання Onet.pl, що стежило за підрахунком голосів у режимі реального часу.

☝️ У ніч виборів перевага Навроцького зберігалася стабільною. Ще при обробці 99,3% бюлетенів він мав 50,9%, тоді як Тшасковський — 49,1%. Ці показники чітко сигналізували про його лідерство.

Водночас результати першого екзит-полу, проведеного агентством IPSOS для телеканалів TVN24, Polsat News та TVP, демонстрували зворотну картину:

📊 Рафал Тшасковський – 50,3%, Кароль Навроцький – 49,7%.

Проте оновлений опитувальний прогноз, оприлюднений пізніше, засвідчив вже інші цифри:

📊 Навроцький – 51%, Тшасковський – 49%, із зазначеною похибкою не більше 0,5%.

📢 Кароль Навроцький здобув перемогу на тлі підтримки з боку націоналістичної «Конфедерації», лідер якої, Славомір Менцен, висунув ряд умов в обмін на підтримку в другому турі. Серед них — відмова Польщі підтримувати вступ України до НАТО.

🗳️ У першому турі, що відбувся раніше, Рафал Тшасковський, висунутий «Громадянською платформою», набрав 31,36% голосів, а Кароль Навроцький — 29,54%.

Таким чином, Польща отримала нового президента, перемога якого супроводжується політичними домовленостями, що можуть вплинути на міжнародну політику країни.

☝️ Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз до стратегічної готовності на випадок, якщо Сполучені Штати зменшать або повністю припинять свою безпекову підтримку європейських партнерів.