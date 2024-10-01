Середа, 2 Жовтня, 2024
13.2 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОСтрашні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей
ВАЖЛИВО

Страшні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Страшні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей
Наслідки чергових воєнних злочинів росіян

Російські війська 1 жовтня завдали удар по Херсону поблизу ринку в середмісті, що призвело до загибелі та поранення цивільних. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢 За його словами, наразі відомо про 12 постраждалих. «П’ятеро з них перебувають у лікарні, ще один отримав медичну допомогу на місці», – уточнив Прокудін.

Раніше повідомлялося про сім загиблих, проте Офіс генерального прокурора оновив інформацію: одного з постраждалих, якого вважали загиблим, вдалося стабілізувати, хоча його стан залишається вкрай важким.

Станом на 11:00, кількість загиблих внаслідок російського удару по центру міста становить шість людей.

Страшні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей
Наслідки чергових воєнних злочинів росіян
Зеленський відреагував на черговий російський злочин

Шостий президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення через російський обстріл Херсона, що призвів до загибелі шести цивільних людей та поранення ще шести біля зупинки громадського транспорту поблизу ринку.

Страшні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей
Наслідки чергових воєнних злочинів росіян
Страшні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей
Наслідки чергових воєнних злочинів росіян

 

 

 

 

 

📢 У своєму Telegram-каналі він написав: «Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога».

Зеленський підкреслив, що «щоденний російський терор і спроби знищити життя можуть бути зупинені».

📢 «Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання путіна нести терор», – зазначив він.

Зеленський також висловив вдячність партнерам, які підтримують Україну в захисті життя та свободи.

📢 «Тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними й комплексними. Я дякую всім партнерам, хто допомагає нам захищати життя! Дякую всім, хто береже Україну!», – додав шостий президент України.

👉 Нагадаємо, що напередодні, 30 вересня, російські військові також атакували Херсон і його околиці, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські війська здійснили масований обстріл Запоріжжя, що призвів до руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожеж.

Попередня стаття
Рютте офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО
Наступна стаття
Від авіаційного удару військ рф по Сумщині загинула цивільна людина
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Україна висловила обурення заявою віцепрезидента МОК Самаранча щодо можливого поновлення членства рф: деталі

ПОДІЇ

Україна може і буде створювати найкращі зразки зброї – Зеленський

ПОДІЇ

Іран випустив сотні ракет по Ізраїлю. Відео

ВАЖЛИВО

Засуджено двох «керівників» підрозділів транспортних підприємств з Луганщини

КРИМІНАЛ

Територіальних поступок України для завершення війни з росією не буде – МЗС

ПОЛІТИКА

“Укрзалізниця” відкрила спеціальний сайт для підтримки ветеранів-залізничників

ПОДІЇ

Військові отримали можливість самостійно, без участі ТЦК, обирати бійців

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 74 бойові зіткнення, окупанти активно діють на чотирьох напрямках

ПОДІЇ

Внесено зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

ВЛАДА

На Сумщині оголошено примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ