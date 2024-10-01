Страшні кадри російського удару по Херсону: вбито та поранено людей

Російські війська 1 жовтня завдали удар по Херсону поблизу ринку в середмісті, що призвело до загибелі та поранення цивільних. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢 За його словами, наразі відомо про 12 постраждалих. «П’ятеро з них перебувають у лікарні, ще один отримав медичну допомогу на місці», – уточнив Прокудін.

Раніше повідомлялося про сім загиблих, проте Офіс генерального прокурора оновив інформацію: одного з постраждалих, якого вважали загиблим, вдалося стабілізувати, хоча його стан залишається вкрай важким.

Станом на 11:00, кількість загиблих внаслідок російського удару по центру міста становить шість людей.

Зеленський відреагував на черговий російський злочин

Шостий президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення через російський обстріл Херсона, що призвів до загибелі шести цивільних людей та поранення ще шести біля зупинки громадського транспорту поблизу ринку.

📢 У своєму Telegram-каналі він написав: «Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога».

Зеленський підкреслив, що «щоденний російський терор і спроби знищити життя можуть бути зупинені».

📢 «Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання путіна нести терор», – зазначив він.

Зеленський також висловив вдячність партнерам, які підтримують Україну в захисті життя та свободи.

📢 «Тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними й комплексними. Я дякую всім партнерам, хто допомагає нам захищати життя! Дякую всім, хто береже Україну!», – додав шостий президент України.

👉 Нагадаємо, що напередодні, 30 вересня, російські військові також атакували Херсон і його околиці, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські війська здійснили масований обстріл Запоріжжя, що призвів до руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожеж.