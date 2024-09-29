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Запоріжжя під масованим російським обстрілом, багато постраждалих

Денис Молотов
Денис Молотов
Запоріжжя під масованим російським обстрілом, багато постраждалих
Наслідки російської атаки

Російські війська здійснили масований обстріл Запоріжжя, що призвів до руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожеж. Як спершу повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі в неділю, 29 вересня, щонайменше п’ятеро осіб отримали поранення.

📢 «Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові», — зазначив Федоров.

Він також зазначив про виникнення кількох пожеж у місті, зокрема про часткове руйнування багатоквартирного будинку. За попередніми даними, серед поранених є п’ять осіб.

Пізніше Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю було завдано понад десять ударів, в результаті яких зруйновано як багатоповерхові, так і приватні будинки. Під завалами можуть залишатися люди.

Раніше внаслідок російського авіаудару по приватному сектору міста також загорілися житлові будинки.

📢 «На цей час відомо про шість поранених: двоє чоловіків та четверо жінок. Двоє з них перебувають у лікарні — один у важкому стані, інший у середньому. Четверо постраждалих відмовилися від госпіталізації», — повідомляли в ОВА.

Через деякий час рятувальники витягли жінку з-під завалів зруйнованого будинку. Її доставили в лікарню, де їй надають необхідну медичну допомогу.

До полудня кількість постраждалих збільшилася до одинадцяти людей, серед яких двоє чоловіків і дев’ять жінок. Найстаршій постраждалій — 83 роки. Троє людей госпіталізовано, інші відмовилися від медичної допомоги.

❗Згодом кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу знову зросла до 14 людей. Поранення отримали дев’ять жінок, четверо чоловіків і один 17-річний хлопець. Стан двох госпіталізованих людей, включно з жінкою, яку дістали з-під завалів, лікарі оцінюють як важкий.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що чоловік, який став жертвою атаки російського дрона на цивільний автомобіль у Козачій Лопані, Харківської області, виявився суддею Верховного суду України. У пресслужбі суду підтвердили, що загиблим є суддя Леонід Лобойко.

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