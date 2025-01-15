Четвер, 16 Січня, 2025
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США впровадили черговий пакет санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
США впровадили черговий пакет санкцій проти росії

Сполучені Штати ввели черговий пакет санкцій проти російської федерації, спрямований на посилення економічного тиску. Під обмеження потрапили майже 100 суб’єктів, серед яких металургійні підприємства, банки, оборонно-промисловий комплекс та установи, що співпрацювали з москвою. Про це у своєму Telegram-каналі 15 січня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

📢 «Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій», – зазначив Єрмак.

До санкційного списку включено:
      • ФГУП Запорожская Атомная Электростанция разом із її гендиректором В. Ісаєвим, створену для контролю над окупованою ЗАЕС;
      • дві дочірні структури Росатома, зокрема НПО Центротех і ФГУП Горно-химический комбинат;
      • понад 25 оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод;
      • іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали товари на мільйони доларів російським підсанкційним організаціям;
      • близько 30 компаній рф, що займаються дистрибуцією підсанкційних товарів, у тому числі для виробництва дронів ZALA;
      • адвоката Максима Вікторова, який приховував активи Ротенбергів через міжнародні інвестиції, разом із компаніями, пов’язаними з ним, зокрема керуючу компанію Evocorp;
      • Олександра Козлова, який є охоронцем і бенефіціаром частини бізнесів олігарха Бориса Ротенберга;
      • понад 25 металургійних підприємств росії, серед яких Каменськ-Уральський металургійний завод, Терра Сталь Групп і група Керамакс;
      • турецьку суднобудівну компанію KUZEY STAR SHIPYARD, що займалася будівництвом плавучого доку для атомних криголамів рф.

📢 «Санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей РФ для ведення війни та обходу існуючих обмежень», – резюмував очільник ОП, Андрій Єрмак.

☝️ Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати оголосили масштабні санкційні обмеження, які охоплюють понад 400 фізичних осіб і організацій, пов’язаних із російським енергетичним сектором. Того ж дня до цих заходів приєдналася Велика Британія.

Аналітики прогнозують, що нові санкції вплинуть на експорт російської нафти до Китаю та Індії. Крім того, до обмежень потрапило керівництво Росатому, включно з генеральним директором Олексієм Лихачовим.

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