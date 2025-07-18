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США розглядають прискорене постачання Patriot Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
США розглядають прискорене постачання Patriot Україні

Сполучені Штати активізують зусилля щодо пришвидшеного постачання озброєння для України в межах нового формату підтримки, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Про це 18 липня повідомив спецпредставник Вашингтона в НАТО Метью Вітакер, передає The Guardian.

За його словами, нова схема допомоги передбачає закупівлю озброєння європейськими союзниками в США. А також — продаж Києву систем протиповітряної оборони «Patriot» безпосередньо з американських запасів. Такий крок дозволив би значно скоротити терміни очікування техніки.

📢 «Ми постійно ведемо діалог щодо того, чи можемо надати Україні системи Patriot із наявного арсеналу. Водночас Сполучені Штати ніколи не поставлять себе у стратегічно невигідне становище. Ми гарантуємо, що в нас буде все необхідне для захисту. Але також усвідомлюємо, наскільки критично ці системи потрібні Україні — для захисту міст і лінії фронту», — заявив Вітакер.

Він додав, що точної дати реалізації передачі наразі назвати не може, оскільки процес потребує погодження між урядами та координації з НАТО. Проте «робота триває, і рішення просуваються швидко».

Що відомо про 17 Patriot?

Раніше Defense Express повідомило, що мова може йти про 17 пускових установок «Patriot», які Сполучені Штати планували поставити Швейцарії. Тепер їх можуть перенаправити Україні в межах нової військової ініціативи.

Як зазначалося, ця програма дозволяє союзникам по НАТО купувати американське озброєння централізовано, а потім передавати його Збройним силам України. Данія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди та Канада вже погодилися брати участь у цій схемі.

☝️ Нагадаємо, про намір надати Україні системи ППО «Patriot», ракети та інші боєприпаси Дональд Трамп заявив 14 липня.

ℹ️ Системи «Patriot» є одними з найефективніших засобів для захисту українських міст від російських балістичних ракет і дронів. Їхня поява в ЗСУ суттєво посилює оборону критичної інфраструктури та житлових районів.

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