Четвер, 22 Серпня, 2024
22.6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКАСША продадуть до Румунії сучасні ракети AMRAAM
ПОЛІТИКА

США продадуть до Румунії сучасні ракети AMRAAM

Денис Молотов
Денис Молотов
США продадуть до Румунії сучасні ракети AMRAAM

22 серпня посольство США в Румунії оголосило про схвалення продажу ракет AIM-120 AMRAAM, які мають посилити систему протиповітряної оборони країни. За оцінками, вартість цих ракет, які Румунія придбає у США, становитиме близько 180 мільйонів доларів. Крім того, передбачена можливість закупівлі додаткових партій ракет у майбутньому.

📢 Як зазначили в американській дипломатичній місії в Бухаресті, “цей продаж є черговим кроком у процесі модернізації румунських військово-повітряних сил. Ракети AIM-120 сумісні з румунськими винищувачами F-16, а також з іншими літаками США та НАТО, зокрема F-35”.

📌 Раніше повідомлялося, що Румунія уклала угоду з Південною Кореєю на суму 998 мільйонів доларів. За цим договором передбачається постачання зброї, зокрема самохідних гаубиць K-9.

📌 Також варто зазначити, що минулого року Міністерство оборони США замовило в компанії Raytheon для України сучасні ракети середньої дальності класу “повітря-повітря” AMRAAM.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Японія надасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 власного виробництва для системи ЗРК «Patriot». Це відбудеться вперше після послаблення правил експорту військового обладнання.

Попередня стаття
На росії в порту «Кавказ» знищено велику кількість цистерн з пальним. Паром затонув
Наступна стаття
Україна готова забезпечити освітній процес дітям у Курській області – МОН
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Зерно з Луганщини окупанти вивозять через Каспійське море до Ірану

ЛУГАНЩИНА

Зеленський вручив нагороди “Національна легенда України”. Серед нагороджених – Усик, Харлан та Параджанов

ПОДІЇ

Україна готова забезпечити освітній процес дітям у Курській області – МОН

ОСВІТА

На росії в порту «Кавказ» знищено велику кількість цистерн з пальним. Паром затонув

ВАЖЛИВО

Матеріали справ «гауляйтерів» Сєвєродонецька та Новопскова скеровано до суду

КРИМІНАЛ

Генштаб: Сили оборони на Покровському напрямку за сьогодні вже відбили 28 атак ворога

ВІЙНА

Фейк: У Сумах залишать без зарплати тих, хто не здасть кров для армії

СТОПФЕЙК

Зеленський перебував у прикордонній території Сумської області

ВЛАДА

путін не погодиться на мир з власної волі, і Україна змушена застосовувати різноманітні інструменти примусу – ОП

ПОЛІТИКА

Скорочення військ рф у Калінінградській області спостерігає Литва

ВІЙНА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ