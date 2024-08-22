США продадуть до Румунії сучасні ракети AMRAAM

22 серпня посольство США в Румунії оголосило про схвалення продажу ракет AIM-120 AMRAAM, які мають посилити систему протиповітряної оборони країни. За оцінками, вартість цих ракет, які Румунія придбає у США, становитиме близько 180 мільйонів доларів. Крім того, передбачена можливість закупівлі додаткових партій ракет у майбутньому.

📢 Як зазначили в американській дипломатичній місії в Бухаресті, “цей продаж є черговим кроком у процесі модернізації румунських військово-повітряних сил. Ракети AIM-120 сумісні з румунськими винищувачами F-16, а також з іншими літаками США та НАТО, зокрема F-35”.

📌 Раніше повідомлялося, що Румунія уклала угоду з Південною Кореєю на суму 998 мільйонів доларів. За цим договором передбачається постачання зброї, зокрема самохідних гаубиць K-9.

📌 Також варто зазначити, що минулого року Міністерство оборони США замовило в компанії Raytheon для України сучасні ракети середньої дальності класу “повітря-повітря” AMRAAM.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Японія надасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 власного виробництва для системи ЗРК «Patriot». Це відбудеться вперше після послаблення правил експорту військового обладнання.