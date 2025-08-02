Субота, 2 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США і НАТО готують новий механізм фінансування озброєння для України

Денис Молотов
Денис Молотов
США і НАТО готують новий механізм фінансування озброєння для України

США спільно з НАТО працюють над впровадженням нової моделі постачання зброї Україні (PURL). Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на три інформовані джерела, цей підхід полягає в тому, що європейські союзники фінансуватимуть американське озброєння для української армії.

📢 «Це відправна точка, і це амбітна мета, якої ми прагнемо. Нині ми рухаємося в цьому напрямку. Ми підтримуємо цю амбіцію. Нам потрібен такий обсяг», — зазначило одне з джерел агентства.

За попереднім задумом, Україна формуватиме списки необхідного озброєння. Очікується, що кожен такий транш оцінюватиметься приблизно у 500 мільйонів доларів. Після цього члени Альянсу, координовані новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, вирішуватимуть, хто саме профінансує або надасть ту чи іншу техніку.

За словами одного з європейських посадовців, союзники планують забезпечити Україну озброєнням на загальну суму близько 10 мільярдів доларів.

☝️ При цьому американський представник пояснив, що нова схема дозволить уникнути складних і затяжних процедур, необхідних у США для продажу озброєння, особливо у випадках, коли мова йде про поповнення американських арсеналів.

Аби постачання відбувалося оперативно, країни НАТО, які братимуть участь у фінансуванні, мають заздалегідь переказувати кошти Сполученим Штатам. Однак, як повідомляють джерела, технічні деталі, включно з механізмом здійснення таких оплат, наразі ще остаточно не узгоджені.

Тим часом президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до України готуються відправити 17 зенітно-ракетних комплексів «Patriot». За його словами, вони мають прибути протягом кількох днів.

📢 «Перші системи Patriot уже почали відвантажувати європейським союзникам, які повністю покриють витрати американської сторони на це озброєння», — додав він.

Трамп не уточнив, чи мова йде про повноцінні батареї систем, окремі пускові установки чи ракети до них. Проте він підкреслив, що фінансування буде здійснено за рахунок партнерів по Альянсу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Голова АРМА йде з посади: Олена Дума подала заяву

ВАЖЛИВО

Трамп зменшив путіну термін на припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Вашингтон блокує «тіньовий» нафтовий бізнес Ірану та росії

ПОЛІТИКА

На росії відповіли Трампу щодо миру з Україною

ВАЖЛИВО

Імперські амбіції путіна щодо Криму, України ще з 90-х

ПОДІЇ

Брифінг керівника Луганської ОВА: головне за тиждень

ЛУГАНЩИНА

Диктатура зближує: росія запустила прямі авіарейси до Пхеньяна

ПОДІЇ

росіяни вбили багато людей під час отримання гуманітарної допомоги

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 118 бойових зіткнень: ворог застосував 86 керованих авіабомб

ПОДІЇ

У ChatGPT з’явився новий освітній інструмент

ТЕХНОЛОГІЇ

Нардепа Кузнєцова та Сергія Гайдая затримано за масштабну корупцію

ВАЖЛИВО

В Німеччині проводились обшуки в будинку Шурми – НАБУ

ВАЖЛИВО

Трамп прокоментував чутки про зустріч із Сі Цзіньпіном

ПОЛІТИКА

Від початку доби на фронті зафіксували 124 бої: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

ВІЙНА

Атака на Київ: поранено п’ятеро людей, серед них дитина

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"