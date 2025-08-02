США і НАТО готують новий механізм фінансування озброєння для України

США спільно з НАТО працюють над впровадженням нової моделі постачання зброї Україні (PURL). Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на три інформовані джерела, цей підхід полягає в тому, що європейські союзники фінансуватимуть американське озброєння для української армії.

📢 «Це відправна точка, і це амбітна мета, якої ми прагнемо. Нині ми рухаємося в цьому напрямку. Ми підтримуємо цю амбіцію. Нам потрібен такий обсяг», — зазначило одне з джерел агентства.

За попереднім задумом, Україна формуватиме списки необхідного озброєння. Очікується, що кожен такий транш оцінюватиметься приблизно у 500 мільйонів доларів. Після цього члени Альянсу, координовані новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, вирішуватимуть, хто саме профінансує або надасть ту чи іншу техніку.

За словами одного з європейських посадовців, союзники планують забезпечити Україну озброєнням на загальну суму близько 10 мільярдів доларів.

☝️ При цьому американський представник пояснив, що нова схема дозволить уникнути складних і затяжних процедур, необхідних у США для продажу озброєння, особливо у випадках, коли мова йде про поповнення американських арсеналів.

Аби постачання відбувалося оперативно, країни НАТО, які братимуть участь у фінансуванні, мають заздалегідь переказувати кошти Сполученим Штатам. Однак, як повідомляють джерела, технічні деталі, включно з механізмом здійснення таких оплат, наразі ще остаточно не узгоджені.

Тим часом президент США Дональд Трамп раніше заявив, що до України готуються відправити 17 зенітно-ракетних комплексів «Patriot». За його словами, вони мають прибути протягом кількох днів.

📢 «Перші системи Patriot уже почали відвантажувати європейським союзникам, які повністю покриють витрати американської сторони на це озброєння», — додав він.

Трамп не уточнив, чи мова йде про повноцінні батареї систем, окремі пускові установки чи ракети до них. Проте він підкреслив, що фінансування буде здійснено за рахунок партнерів по Альянсу.