США готуються оголосити новий пакет допомоги Україні в межах USAI

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями представить черговий пакет допомоги для України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Про це в п’ятницю, 20 грудня, повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Як повідомляє джерело агентства, до нового пакета входитимуть перехоплювачі систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Точний зміст пакета буде розкрито найближчим часом. Очікується, що загальна вартість допомоги складе близько 1,2 мільярда доларів.

Особливістю програми USAI є те, що зброя та техніка закуповуються у виробників оборонної промисловості або у країн-партнерів, а не використовуються з резервів Пентагону. Це означає, що постачання озброєння на фронт може зайняти кілька місяців чи навіть років.

За даними Reuters, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати виділили понад 175 мільярдів доларів допомоги Києву. З цієї суми близько 61,4 мільярда доларів пішло на безпекову підтримку. Майже половина цієї допомоги була надана через програму USAI.

Окрім цього, значна частина коштів виділялася через президентські повноваження щодо скорочення запасів. Залишок президентських повноважень на скорочення становить $5,6 млрд.

📌 12 грудня президент Джо Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Вміст цього пакета раніше оприлюднив Державний департамент США.

📌 Також 8 грудня Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України, сума якого становить $988 мільйонів.