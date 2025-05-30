США готові обговорювати припинення розширення НАТО на Cхід

Сполучені Штати визнають обґрунтованість російських вимог щодо нерозширення НАТО на схід і відкриті до переговорів про це в контексті мирного врегулювання війни в Україні. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу ABC News.

📢 «Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння з боку росії. Це питання вони порушують постійно. Йдеться не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Ми відповідаємо: гаразд, ми готові обговорити припинення розширення НАТО до їхнього кордону. Це їхній безпековий інтерес», — зазначив Келлог.

За його словами, Трамп готовий пообіцяти володимиру путіну не розширювати Альянс на схід, якщо така вимога стане передумовою для завершення війни.

Келлог також підкреслив, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному Сполучених Штатів, і цю позицію поділяють ще кілька країн-членів.

📢 «Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ», — наголосив спецпредставник Трампа.

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