П’ятниця, 30 Травня, 2025
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США готові обговорювати припинення розширення НАТО на Cхід

Денис Молотов
Денис Молотов
США готові обговорювати припинення розширення НАТО на Схід

Сполучені Штати визнають обґрунтованість російських вимог щодо нерозширення НАТО на схід і відкриті до переговорів про це в контексті мирного врегулювання війни в Україні. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу ABC News.

📢 «Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння з боку росії. Це питання вони порушують постійно. Йдеться не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Ми відповідаємо: гаразд, ми готові обговорити припинення розширення НАТО до їхнього кордону. Це їхній безпековий інтерес», — зазначив Келлог.

За його словами, Трамп готовий пообіцяти володимиру путіну не розширювати Альянс на схід, якщо така вимога стане передумовою для завершення війни.

Келлог також підкреслив, що питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному Сполучених Штатів, і цю позицію поділяють ще кілька країн-членів.

📢 «Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ», — наголосив спецпредставник Трампа.

☝️ Нагадаємо:
  • Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс раніше заявив, що заборона на вступ України до НАТО полегшує росії планування нової агресії. На його переконання, лише чітка перспектива членства України в Альянсі здатна стримати подальшу ескалацію.
  • У середу, 28 травня, духовний радник Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс зробив низку гучних заяв щодо російського диктатора володимира путіна. На платформі X (колишній Twitter) він написав, що путін — воєнний злочинець. Також Бернс зауважив, що для росії ситуація буде тільки погіршуватись.

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