Справу про вбивство ексспікера Ради Парубія передали до суду

Денис Молотов
Справу про вбивство ексспікера Ради Парубія передали до суду
Фото: підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія мешканець Львова Михайло Сцельніков.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Про це у середу, 11 березня, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час розслідування правоохоронці задокументували додаткові злочини, які інкримінують фігуранту. Зокрема, йдеться про заклики до повалення конституційного ладу України та ліквідації представників державної влади.

Також слідчі виявили мисливський обріз, який підозрюваний сховав у тайнику на території Личаківського кладовища у Львові.

☝️ За інформацією СБУ, зброю зловмисник готував для можливого використання у підривній діяльності.

У спецслужбі нагадали, що кілер був затриманий у вересні 2025 року на території Хмельницької області, коли намагався нелегально залишити територію України.

За матеріалами слідства, обвинуваченим є 53-річний мешканець Львова.

Правоохоронці встановили, що у 2024 році чоловіка завербували російські спецслужби. Це сталося після того, як він шукав у Telegram-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти під час бойових дій на Донеччині.

Після вербування чоловік почав виконувати завдання російських спецслужб.

Зокрема, він:
  • відстежував і передавав ворогу локації підрозділів Сил оборони України;
    • намагався збирати інформацію про маршрути руху залізничних ешелонів із пальним.

Згодом, за даними слідства, російські куратори запропонували йому виконати складніше завдання — ліквідувати одного з українських державних діячів.

☝️ За інформацією СБУ, з ідеологічних мотивів фігурант обрав жертвою народного депутата та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Після скоєння злочину підозрюваний намагався знищити докази та втекти за кордон.

Слідство також встановило, що чоловік публічно виправдовував збройну агресію росії проти України, заперечував воєнні злочини російських військових та героїзував російську армію.

На підставі зібраних доказів обвинуваченому інкримінують низку злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:

  • державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111);
    • публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу із використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109);
    • посягання на життя державного діяча у зв’язку з його державною та громадською діяльністю (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112);
    • незаконне носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263);
    • глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, а також виправдовування та заперечення агресії (чч.1, 3 ст. 436-2).

👉 Нагадаємо, 30 серпня 2025 року Андрія Парубія було вбито у Львові. Зловмисник здійснив вісім пострілів, після чого втік з місця злочину.

Уже в ніч на 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Ним виявився мешканець Львова Михайло Сцельніков.

Пізніше Служба безпеки України встановила, що підозрюваний діяв за вказівкою російських спецслужб.

☝️ У грудні правоохоронці також знайшли пістолет, з якого було скоєно вбивство Андрія Парубія.

