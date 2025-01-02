Солдати КНДР на Курщині пиячать та зазнають значних втрат – ГУР

Північнокорейські солдати, які воюють на боці росії, продовжують втрачати особовий склад і демонструють низький моральний дух. У новорічну ніч зафіксовані випадки надмірного вживання алкоголю серед військових КНДР. Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у четвер, 2 січня.

📢 «31 грудня 2024 та 1 січня 2025 року російська армія залучала підрозділи армії КНДР для бойових операцій у Курській області. Для заміщення втрат і посилення позицій російське командування перекидало на передову нових північнокорейських солдатів. Зокрема, групи військовослужбовців переміщували до районів населених пунктів Уланок, Фанасєєвка та Чєркасская конопєлька Курської області», — повідомили в ГУР.

У розвідці зазначили, що командири на рівні відділень, взводів, рот свідомо приховують від керівництва реальний рівень втрат серед солдатів КНДР.

📢 «Бойовий дух солдатів із Північної Кореї впав. Їх постійно “обробляють” російсько-армійською пропагандою про “велике значення” участі армії КНДР у війні проти України. У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій», — додали у відомстві.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що протягом одного тижня північнокорейська армія втратила 1000 військових. Є також дані про випадки самогубств серед солдатів, оскільки їм навіть заборонено потрапляти у полон.

☝️ Також нагадаємо, що КНДР втратила понад 3 тисячі військових, убитими та пораненими, під час бойових дій проти України. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача в понеділок, 23 грудня.