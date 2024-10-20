Солдат КНДР росіяни відправлять до Курської області – ЗСУ

Північнокорейські війська можуть бути перекинуті насамперед до Курської області на росії. Про це в етері каналу «Ми-Україна» повідомив Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко підкреслив, що північнокорейські військові вже тривалий час беруть участь у війні проти України в складі російської армії. Спочатку вони були залучені як оператори корейських ракет, а також артилеристи, що допомагали адаптувати північнокорейські снаряди до російських систем.

📢 «Бачимо, що цих військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій. Питання вже в їхній масовості і де вони вперше будуть застосовані оці підрозділи – ці 10-20 000, які “засвітилися”. Це насправді дуже велика цифра. Швидше за все їх спробують використати в бойових діях на Курської області, принаймні певний період для їхньої адаптації. І це, як завжди дасть можливість росії для політичного маневру, оскільки вони завжди зможуть заявити, що війська з КНДР – це союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на території рф», – зазначив Тимочко.

Також Тимочко розповів про іншу тактику, що застосовується до так званого «бурятського батальйону». За його словами, північнокорейським військовим, які будуть залучені до бойових дій, нададуть російські паспорти.

📢 «Нині є велика ймовірність того, що згодом їх використають для бойових дій на теренах України, залежно від їхньої ефективності», – додав Тимочко.

☝️ Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила на росію свої Сили спеціальних операцій для участі у війні проти України.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Брюсселі повідомив, що КНДР може надати росії до 10 тисяч військових. За його словами, цей контингент може буди безпосередньо задіяний у війні проти України.

📌 Водночас керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять бойову підготовку на сході росії та будуть відправлені на фронт до 1 листопада.