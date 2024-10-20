Неділя, 20 Жовтня, 2024
7.6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАСолдат КНДР росіяни відправлять до Курської області - ЗСУ
ВІЙНА

Солдат КНДР росіяни відправлять до Курської області – ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Солдат КНДР росіяни відправлять до Курської області - ЗСУ

Північнокорейські війська можуть бути перекинуті насамперед до Курської області на росії. Про це в етері каналу «Ми-Україна» повідомив Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко підкреслив, що північнокорейські військові вже тривалий час беруть участь у війні проти України в складі російської армії. Спочатку вони були залучені як оператори корейських ракет, а також артилеристи, що допомагали адаптувати північнокорейські снаряди до російських систем.

📢 «Бачимо, що цих військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій. Питання вже в їхній масовості і де вони вперше будуть застосовані оці підрозділи – ці 10-20 000, які “засвітилися”. Це насправді дуже велика цифра. Швидше за все їх спробують використати в бойових діях на Курської області, принаймні певний період для їхньої адаптації. І це, як завжди дасть можливість росії для політичного маневру, оскільки вони завжди зможуть заявити, що війська з КНДР – це союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на території рф», – зазначив Тимочко.

Також Тимочко розповів про іншу тактику, що застосовується до так званого «бурятського батальйону». За його словами, північнокорейським військовим, які будуть залучені до бойових дій, нададуть російські паспорти.

📢 «Нині є велика ймовірність того, що згодом їх використають для бойових дій на теренах України, залежно від їхньої ефективності», – додав Тимочко.

☝️ Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила на росію свої Сили спеціальних операцій для участі у війні проти України.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Брюсселі повідомив, що КНДР може надати росії до 10 тисяч військових. За його словами, цей контингент може буди безпосередньо задіяний у війні проти України.

📌 Водночас керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять бойову підготовку на сході росії та будуть відправлені на фронт до 1 листопада.

Попередня стаття
Судитимуть «топпосадовиць» окупаційної влади на Луганщині
Наступна стаття
Генштаб: кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 95, найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

В ракетах виробництва КНДР, які постачають росії, знайдено західні деталі – МЗС

ВІЙНА

На Сумщині росіяни здійснили чергову атаку та вбили цивільного

ВІЙНА

Мільйони людей без електрики на Кубі: два блекаути поспіль

ПОДІЇ

Генштаб: кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 95, найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Судитимуть «топпосадовиць» окупаційної влади на Луганщині

КРИМІНАЛ

Розвідка Сеулу виявила інженера з КНДР біля лінії фронту в Україні

ВІЙНА

В «Дія» зупинили бронювання працівників від мобілізації

СУСПІЛЬСТВО

У Запоріжжі співробітник ТЦК відкрив вогонь біля натовпу людей

СУСПІЛЬСТВО

В Молдові розпочалися президентські вибори та референдум за вступ до ЄС

ПОЛІТИКА

Енергетика Сумської області під ударом російських загарбників

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ