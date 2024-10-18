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ВІЙНА

Південна Корея підтвердила відправку військ КНДР на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Південна Корея підтвердила відправку військ КНДР на росію

Північна Корея (КНДР) відправила військових на росію для участі у війні проти України. Про це з посиланням на заяву офісу президента Південної Кореї повідомляє Reuters у п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Північна Корея направила війська до росії, що означає серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти, на яку Сеул відповість усіма доступними засобами», – наголошується в заяві.

Крім того, за даними розвідувальних джерел Південної Кореї, КНДР активно бере участь у війні в Україні. Північнокорейці вирішили направити поки що 12 тисяч військових, серед яких є підрозділи спецназу.

Видання Yonhap, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Північна Корея розгортає чотири бригади, включно з підрозділом спецпризначенців, і переміщення військ вже розпочалося.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову нараду з представниками розвідки, військових і національної безпеки. Відбулось обговорення ситуації з відправкою північнокорейських військ на росію.

Офіс президента Південної Кореї також повідомив, що Сеул спільно зі своїми союзниками пильно стежить за діями КНДР з моменту початку переміщення військових сил на росію. Однак жодних деталей розвідувальної інформації, які б підтверджували масштаб розгортання, не надано.

☝️ Раніше шостий президент України Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею у перекиданні військових на росію, посилаючись на дані розвідки.

📢 «Те що ми знаємо, зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ. Я говорив про це з США. Я говорив вже з низкою лідерів, що це вже офіційно підтверджений факт, що друга країна втягується у війну й поруч з росією буде воювати проти України в якості контингенту», – наголосив шостий президент України.

📌 За словами Кирила Буданова, очільника ГУР МО, приблизно 11 тисяч північнокорейських солдатів можуть почати бойові дії в Україні вже в листопаді.

👀 Зі свого боку, США висловили потужне занепокоєння можливою участю КНДР у війні на боці росії.

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