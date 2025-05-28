Четвер, 29 Травня, 2025
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Смерть дитини у стоматолога: лікарка уникає суду через мобілізацію

Денис Молотов
Денис Молотов
Смерть дитини у стоматолога: лікарка уникає суду через мобілізацію

Львівська обласна прокуратура повідомила, що захист лікарки, яку обвинувачують у смерті п’ятирічного хлопчика під час стоматологічної процедури, звернувся до суду з проханням призупинити кримінальне провадження у зв’язку з її мобілізацією до лав Збройних сил України.

📌 «Ми будемо категорично заперечувати проти призупинення розгляду справи», — заявили представники обвинувачення.

Прокуратура подала клопотання про зміну запобіжного заходу — з нічного домашнього арешту на тримання під вартою. Також прокурори просять суд дозволити затримання обвинуваченої для її примусового приводу.

📌 За даними правоохоронців, такі дії необхідні, щоб забезпечити розгляд клопотання і не допустити подальшого затягування судового процесу.

ℹ️ Інцидент стався у грудні 2023 року в одній із приватних стоматологічних клінік Львова. Під час лікування зубів помер п’ятирічний хлопчик. Попередньо смерть пов’язують із медичною помилкою. Слідство встановило, що лікар-анестезіолог не мала відповідної кваліфікації для роботи з дітьми та використовувала підроблений сертифікат.

Після інциденту обвинуваченій було оголошено підозру. Справу кваліфікували за ознаками неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

☝️ Раніше також повідомлялось, що в Тернополі після відвідування стоматолога помер інший хлопчик. У тому випадку правоохоронці вже встановили попередню причину смерті.

Також нагадаємо, що у столиці під час стоматологічної процедури в приватній клініці помер семирічний хлопчик. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва в суботу, 22 березня.

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