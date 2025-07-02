Скляна межа, що змінює простір

Коли планування потребує гнучкості, а капітальні стіни здаються зайвими, на допомогу приходить перегородка в кімнату, створена з гартованого скла та мінімалістичної фурнітури. Вона зберігає світлопроникність, дарує відчуття простору й водночас чітко розподіляє функціональні зони—спальню та кабінет, кухню й вітальню, дитячу та ігрову. Профілі з анодованого алюмінію або приховані кріплення роблять конструкцію «невидимою», а захисне нанопокриття відштовхує бруд і конденсат. Завдяки триплексу з плівкою EVA панель витримує удар, не утворює гострих уламків і навіть за пошкодження залишається монолітною. У монтажі використовують лазерне 3D-сканування: похибка не перевищує 1 мм, тому скло ідеально лягає в проріз без силіконових швів. В один день можна створити приватність, не втрач­аючи сантиметрів площі — саме такий ефект дає продумана перегородка в кімнату, встановлена фахівцями Design of Glass.

Технології, які працюють на комфорт

Системи бувають стаціонарними, розсувними чи складними. Розсувні стулки рухаються на роликах з полімерними підшипниками INA: ресурс—100 000 циклів, шум—менше 25 дБ. Для loft-інтер’єрів доступні сталеві треки з порошковим фарбуванням під чорний мат; для сканди—білий сатин. Скло можна тонувати, сатинувати, декорувати ультрафіолетовим друком або ламінувати смарт-плівкою: за 0,2 с прозора поверхня стає матовою по команді смартфона. У дитячих кімнатах встановлюють триплекс із кольоровою плівкою та UV-захистом; у ванних—сатин Optiwhite із вологостійким ущільнювачем.

Каркас виготовляється з алюмінію серії 6063-T6: після витягу профілю проводиться гарячо-ізостатичне пресування, що підвищує жорсткість на 12 %. Кожен вузол проходить випробування в кліматичній камері—температура від –40 до +80 °C, вологість до 95 %. Фурнітура з нержавіючої сталі AISI 304 або 316 гарантовано не кородує у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Герметичність—ключовий параметр для кухні, де запахи можуть проникати в спальню. Тому по периметру встановлюються магнітні ущільнювачі з силікону Shore A 70: вони стикаються тихо, не жовтіють, зберігають еластичність 10 років. У разі безбар’єрного проходу нижній поріг—лише 5 мм, що безпечно для роботів-пилососів і колісних меблів.

Електрика теж інтегрована: у профіль вбудовують LED-стрічку високого CRI, яка підсвічує контур у темряві; драйвер приховано в стелі, керування—через Zigbee. Датчик CO₂ може автоматично відчиняти фрамугу, підтримуючи якісний мікроклімат у кабінеті без зайвих провітрювань.

Монтаж відбувається «чистим способом». Після лазерної розмітки стелю та підлогу свердлять коронками з алмазним напиленням; дюбелі Hilti забезпечують надійність навіть у пустотах. Скло підіймають вакуумними присосками Wood’s Powr-Grip, встановлюють, фіксують прихованими анкерами, перевіряють вертикаль. Усе займає від трьох до шести годин, залежно від конфігурації прорізу.

Сервіс—раз на рік: ревізія кріплень, заміна ущільнювачів при потребі, відновлення гідрофобного шару та змащення роликів. Гарантія—10 років на фурнітуру, довічно на цілісність ламінованого скла. У разі переїзду панелі демонтують, перерізають під нові розміри й монтують повторно—циркулярна економіка у дії.

У квартирі-студії, офісному кабінеті чи приватному фбудинку—скло адаптується під будь-який стиль: хай-тек, мінімалізм, класику. Світло проходить вільно, а шум і запахи залишаються там, де їм місце. Якщо шукаєте рішення, що поєднує естетику й функцію, обирайте Design of Glass: ми втілюємо прозору архітектуру, де кожна детал­ь працює на ваш комфорт.