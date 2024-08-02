ТЦК вимагали гроші, били та викрадали людей – поліція

У Тернопільській області викрили та звинувачують працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які займалися викраданням та побиттям людей. З чоловіків вимагали гроші за можливість уникнення мобілізації. За даними поліції, цю злочинну групу організував керівник місцевого ТЦК та СП, який разом із трьома колегами та колишнім військовослужбовцем розробив корупційні схеми. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

📢 «Члени ОЗУ вимагали та отримували неправомірну вигоду за вирішення питань, щоб уникнути мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. На місяць “заробітки” зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Виручені гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір “зарплати” залежав від виконання завдань», – зазначили поліцейські.

Злочинний план фігурантів розкрили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ.

За словами заступника начальника ГУНП у Тернопільській області Андрія Ткачика, наразі відомо про шістьох жертв, постраждалих від погроз та залякувань, які не підлягали мобілізації. Поліція закликає громадян, які постраждали від дій цих працівників ТЦК, звернутися до поліції для встановлення об’єктивної кількості жертв.

Серед постраждалих був й мешканець Чортківського району, батько чотирьох дітей. Він поділився інформацією, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали бити його ногами, а потім витягли з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. У нього діагностували переломи ребер, а також інші тілесні ушкодження. Наступного дня чоловіка залишили на автобусній зупинці. Виявилося, що родичі потерпілого заплатили зловмисникам з ТЦК 30 тисяч гривень викупу.

Організатору та чотирьом його спільникам оголосили підозри, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі подали клопотання про утримання їх під вартою без права внесення застави.

Також нагадаємо:

📌 2 серпня було повідомлено, що співробітники одеського ТЦК потрапили в черговий скандал. Відео бійки з громадянами поширилось мережею.

📌 26 липня у військкоматі Одеської області чоловік відрубав собі палець пожежною сокирою, намагаючись уникнути проходження військово-лікарської комісії.

📌 24 липня в Одесі водій протягнув співробітника ТЦК на капоті. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та підтвердили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.