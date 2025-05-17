Субота, 17 Травня, 2025
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Після перемир’я ЄС допоможе Україні швидко відновити боєздатність

Денис Молотов
Денис Молотов
Після перемир’я ЄС допоможе Україні швидко відновити боєздатність

У разі досягнення перемир’я між Україною та росією, європейські партнери готові оперативно допомогти Збройним силам України відновити боєздатність. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі в Римі з очільниками оборонних відомств Франції, Італії, Польщі та Великої Британії, передає Укрінформ.

📢 «Мир, якщо і настане, не буде тривалим. Саме тому вже сьогодні ми маємо готуватися до перших днів після припинення вогню», — наголосив Пісторіус.

За його словами, перемир’я не можна сприймати як остаточне вирішення. Саме тому європейські країни мають бути готовими підтримати Україну у швидкому відновленні оборонного потенціалу.

Міністр також розповів про триваючі обговорення умов майбутнього припинення вогню, включно з механізмами його контролю та гарантіями дотримання угоди.

Пісторіус окремо зупинився на позиції кремля:

📢 «Російський лідер сам ініціював зустріч, але потім відмовився від переговорів із президентом Зеленським у Стамбулі, відправивши “третій ешелон”. Це демонструє відсутність справжнього інтересу до миру», — заявив міністр.

Під час зустрічі також стало відомо, що Велика Британія та Німеччина спільно працюють над створенням зброї «глибокого високоточного удару», яка матиме дальність понад 2000 км. Окрім розробки далекобійної артилерії, сторони також планують спільну закупівлю торпед для морських патрульних літаків

📌 Нагадаємо, в серпні минулого року Берлін і Лондон уклали оборонну угоду, головною метою якої є спільна протидія загрозам з боку авторитарних режимів.

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