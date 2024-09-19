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Сєвєродонецьк – окупований, Сіверськодонецьк – деколонізований

Денис Молотов
Денис Молотов
Сєвєродонецьк – окупований, Сіверськодонецьк – деколонізований

Верховна Рада затвердила постанову щодо перейменування 327 населених пунктів та районів по всій країні. За це рішення проголосували 281 народний депутат. Сєвєродонецьк під російською окупацією, але відтепер матиме нову назву – Сіверськодонецьк. Водночас із документа було вилучено пропозиції щодо зміни назв таких міст, як Павлоград, Синельникове, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ — їх перейменування розглянуть окремо в майбутніх постановах.

Це рішення стосується міст та районів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Переважно перейменування відбувається через те, що старі назви містили символи російської імперії або не відповідали українським мовним нормам.

📢 «Перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо», – написав у своєму телеграм-каналі  народний депутат Ярослав Железняк.

Серед перейменованих міст, такі назви:
  • Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Самар;
  • Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) ⮕ Шахтарське;
  • Первомайськ (Луганська обл.) ⮕ Сокологірськ;
  • Молодогвардійськ (Луганська обл.) ⮕ Отаманівка;
  • Сєвєродонецьк (Луганська обл.) ⮕ Сіверськодонецьк;
  • Червоноград (Львівська обл.) ⮕ Шептицький;
  • Дружба (Сумська обл.) ⮕ Хутір-Михайлівський;
  • Красноград (Харківська обл.) ⮕ Берестин;
  • Первомайський (Харківська обл.) ⮕ Златопіль;
  • Ватутіне (Черкаська обл.) ⮕ Багачеве.

📢 «Це частинка наших населених пунктів, які отримали нову назву. Попереду ще голосування і нові назви міст та сіл. Зокрема таких дискусійних, як Павлоград, Синельникове чи Первомайськ Миколаївської області», — додав Юрчишин.

Сєвєродонецьк – окупований, Сіверськодонецьк – деколонізований
Окупований Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна

Ці зміни є частиною більшої кампанії деколонізації та дерусифікації, спрямованої на відмову від російської імперської спадщини. Проте 18 вересня не вистачило голосів для підтримки перейменування ще 330 населених пунктів. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі висловив невдоволення тим, що замість російських назв деякі пропоновані варіанти мають німецьке походження.

Щодо назв, які ще будуть обговорюватись, народні депутати запропонували, зокрема, перейменувати Южне на Порт-Анненталь, Южноукраїнськ на Гард, Синельникове на Ріднопілля, а Павлоград на Матвіїв.

Сєвєродонецьк – окупований, Сіверськодонецьк – деколонізований
Окупований Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Верховна Рада України не змогла прийняти постанову щодо перейменування понад 300 населених пунктів та районів, оскільки за це рішення проголосували лише 208 депутатів із необхідних 261.

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