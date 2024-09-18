Сєвєродонецьк не деколонізовано, поки що. Рада провалила голосування за перейменування понад 300 населених пунктів

Верховна Рада України не змогла прийняти постанову щодо перейменування понад 300 населених пунктів та районів, оскільки за це рішення проголосували лише 208 депутатів із необхідних 261. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в середу, 18 вересня.

Як пояснив депутат, через провал голосування народні обранці вирішили блокувати трибуну Верховної Ради, вимагаючи зібрати погоджувальну раду та повторно внести постанову на розгляд. О 12:20 депутати пішли на погоджувальну раду для обговорення питання.

Проєкт постанови №3939-ІХ передбачає перейменування низки географічних об’єктів з метою приведення їхніх назв у відповідність із законом «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та проведення деколонізації топонімії».

Зокрема, комітет парламенту рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ та 263 села. Серед запропонованих змін:

Одеська область: місто Южне перейменують на Порт-Анненталь.

Дніпропетровська область: Новомосковськ отримає нову назву Самар, Павлоград стане Матвіївом, Синельникове змінять на Ріднопілля, а Першотравенськ перейменують на Шахтарське. Синельниківський район також отримає нову назву – Ріднопільський.

Луганська область: Первомайськ перейменують на Сокологірськ, Молодогвардійськ – на Отаманівку, а Сєвєродонецьк стане Сіверськодонецьком.

Львівська область: місто Червоноград буде перейменоване на Шептицький.

Миколаївська область: Южноукраїнськ перейменують на Гард, а Первомайськ стане Ольвіополем. Первомайський район також отримає нову назву – Ольвіопольський.

Полтавська область: Дружба стане Хутором-Михайлівським.

Харківська область: Красноград перейменують на Берестин, а місто Первомайський – на Златопіль.

Черкаська область: місто Ватутіне змінить назву на Багачеве.

👉 Нагадаємо, раніше у Харкові та Одеській області провели масове перейменування вулиць, скверів та провулків, пов’язаних із російською імперською політикою.

📌 Також раніше було повідомлено, що Слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування у справі колабораційної діяльності Олени Прасолової. Зловмисниця обіймає посаду «генеральної директорки» так званого «ГТРК лнр». Вона здійснювала інформаційну підтримку агресії росії, співпрацюючи з окупаційною адміністрацією.