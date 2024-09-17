До суду передано справу «генеральної директорки» так званого «ГТРК лнр»

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування у справі колабораційної діяльності Олени Прасолової. Зловмисниця обіймає посаду «генеральної директорки» так званого «ГТРК лнр». Вона здійснювала інформаційну підтримку агресії росії, співпрацюючи з окупаційною адміністрацією. Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби СБУ в Луганській області.

Згідно з матеріалами слідства, Прасолова, яка раніше керувала школою, у березні 2023 року була призначена російськими окупантами на нову «медійну» посаду відповідно до російського законодавства.

Раніше вона вже очолювала пропагандистське видання «республика», що функціонувало як «офіційний друкований орган лнр». Через цю газету окупаційна влада поширювала російські наративи та антиукраїнські фейки, створені за сценаріями (темниками) московських інформаційних технологів.

Перебуваючи на чолі «ГТРК лнр», підконтрольного «міністерству зв’язку та масових комунікацій лнр», Прасолова продовжувала вести активну пропагандистську діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії.

Вона брала участь у телевізійних та радіоефірах, де давала інтерв’ю та робила заяви, які дискредитували дії української влади та ЗСУ, виправдовували злочини росії та просували кремлівську пропаганду.

Продукція з пропагандистським контентом, створена під її керівництвом та за її участю, поширювалася через різні платформи – від аналогового й цифрового телебачення до радіомовлення та соцмереж.

Проти неї висунуті обвинувальні матеріали за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Справу щодо очільниці пропагандистського медіа передано до суду.

СБУ оголосила Прасолову в розшук. Їй загрожує від 10 до 12 років ув’язнення, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Розслідування проводилося слідчими ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на чергових колаборантів Луганщини. Зловмисники співпрацюють з агресором та обіймають начальницькі крісла рашистських «адміністрацій» у Новоайдарі та Кремінній Луганської області.