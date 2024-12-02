Понеділок, 2 Грудня, 2024
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Шольц в Києві: розсекречено зміст його валізи

Денис Молотов
Денис Молотов
Шольц в Києві: розсекречено зміст його валізи
Олаф Шольц прибув до Києва

Під час візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано розсекретив зміст своєї срібної валізи, яка привернула увагу журналістів. На спільній пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським німецькому лідеру поставили досить нетипове запитання щодо її вмісту.

📢 «Наскільки детально ви хочете про це знати? Загалом такі речі, які беруть в дорогу. Те, в що потрібно перевдягатися. Ну те, що потрібно», — відповів Шольц із посмішкою.

Це жартівливе питання викликало сміх у залі, а також у самих лідерів, які не змогли стримати усмішок.

Срібна валіза Шольца швидко стала популярною темою у соцмережах. Українські користувачі жартували, порівнюючи її з “ядерною валізою”, а деякі припустили, що в ній нібито зберігається 650 мільйонів євро, які Німеччина виділяє як військову допомогу Україні. Дехто навіть, жартома припустив, що зміст валізи – «тисячі», які будуть роздані за програмою «Зимової єПідтримки».

☝️ Нагадаємо, що канцлер Німеччини прибув до Києва 2 грудня вранці. Це його другий візит до України з моменту початку повномасштабного вторгнення росії. Вранці інформацію про це було оприлюднено виданням Tagesschau.

До Києва завітав канцлер Німеччини Шольц

Варто також нагадати, що в червні 2022 року Шольц уже відвідував українську столицю, але тоді він прибув разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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