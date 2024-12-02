Шольц в Києві: розсекречено зміст його валізи

Під час візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано розсекретив зміст своєї срібної валізи, яка привернула увагу журналістів. На спільній пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським німецькому лідеру поставили досить нетипове запитання щодо її вмісту.

📢 «Наскільки детально ви хочете про це знати? Загалом такі речі, які беруть в дорогу. Те, в що потрібно перевдягатися. Ну те, що потрібно», — відповів Шольц із посмішкою.

Це жартівливе питання викликало сміх у залі, а також у самих лідерів, які не змогли стримати усмішок.

Срібна валіза Шольца швидко стала популярною темою у соцмережах. Українські користувачі жартували, порівнюючи її з “ядерною валізою”, а деякі припустили, що в ній нібито зберігається 650 мільйонів євро, які Німеччина виділяє як військову допомогу Україні. Дехто навіть, жартома припустив, що зміст валізи – «тисячі», які будуть роздані за програмою «Зимової єПідтримки».

☝️ Нагадаємо, що канцлер Німеччини прибув до Києва 2 грудня вранці. Це його другий візит до України з моменту початку повномасштабного вторгнення росії. Вранці інформацію про це було оприлюднено виданням Tagesschau.

Варто також нагадати, що в червні 2022 року Шольц уже відвідував українську столицю, але тоді він прибув разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.