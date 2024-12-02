До Києва завітав канцлер Німеччини Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з офіційним візитом. Про це інформує Tagesschau.

Після прибуття Шольц запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії. Програма візиту передбачає зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute in Kyjiw. Es ist sein zweiter Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Dass diese Reise mitten in den Wahlkampf fällt, ist kein Zufall. Scholz will mit Selenskyj über weitere Unterstützung und Wege zum Frieden sprechen. @tagesschau pic.twitter.com/vrbOlo5af6 — Vassili Golod (@VassiliGolod) December 2, 2024

📅 Нагадаємо, останній візит Шольца до Києва відбувся у червні 2022 року. Тоді канцлер прибув разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі. Однак, у квітні того ж року Шольц відмовився від поїздки в Україну через рішення Києва не приймати президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

👀 Також відомо, що 15 листопада Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

📌 Зазначалось, канцлер чітко заявив, що будь-які переговори щодо війни в Україні мають відбуватися лише за участі української сторони. Він наголосив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

☝️ Раніше було повідомлено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц робить ставку зі своїм політичним майбутнім на те, що називає своїм обережним підходом до України