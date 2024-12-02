Понеділок, 2 Грудня, 2024
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До Києва завітав канцлер Німеччини Шольц

Денис Молотов
Денис Молотов
До Києва завітав канцлер Німеччини Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з офіційним візитом. Про це інформує Tagesschau.

Після прибуття Шольц запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії. Програма візиту передбачає зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським.

📅 Нагадаємо, останній візит Шольца до Києва відбувся у червні 2022 року. Тоді канцлер прибув разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі. Однак, у квітні того ж року Шольц відмовився від поїздки в Україну через рішення Києва не приймати президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

👀 Також відомо, що 15 листопада Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

📌 Зазначалось, канцлер чітко заявив, що будь-які переговори щодо війни в Україні мають відбуватися лише за участі української сторони. Він наголосив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії.

☝️ Раніше було повідомлено, що канцлер Німеччини Олаф Шольц робить ставку зі своїм політичним майбутнім на те, що називає своїм обережним підходом до України

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