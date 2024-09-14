Шольц не дає далекобійні ракети Taurus Україні – ЗМІ

Німеччина прийняла «остаточне рішення» не відправляти ракети Taurus великої дальності дії до України. Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час пресконференції в п’ятницю, передає видання The Guardian.

📢 «Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться», – підкреслив Шольц.

ЗМІ нагадує, що Берлін неодноразово відмовляв у постачанні далекобійних ракет Taurus, попри численні звернення української сторони.

В той самий час, видання звертає увагу на активні обговорення між США та Великою Британією щодо можливості дозволу Україні розширити свої військові операції на території росії, використовуючи далекобійну зброю.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що ці переговори стосуються виключно США та Великої Британії: «Це залишається їхньою справою».

👉 Варто також згадати, що у квітні в Німеччині зросла кількість прихильників передачі Україні крилатих ракет Taurus з радіусом дії в кілька сотень кілометрів, проте більшість населення все ще виступає проти такого кроку.

📌 Раніше було повідомлено, що Білий дім офіційно звернувся до Конгресу з проханням підтримати та продовжити повноваження президента щодо постачання зброї Україні до 2025 року. Це дозволить країні отримати близько 5,8 мільярда доларів після завершення фінансового року, що настане 30 вересня.