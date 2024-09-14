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ЕКОНОМІКА

Білий дім встиг «зберегти» $5,8 млрд для України – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Білий дім встиг «зберегти» $5,8 млрд для України – ЗМІ

Білий дім офіційно звернувся до Конгресу з проханням підтримати та продовжити повноваження президента щодо постачання зброї Україні до 2025 року. Це дозволить країні отримати близько 5,8 мільярда доларів після завершення фінансового року, що настане 30 вересня. Про це повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер. Інформацію про це публікує видання The Hill у суботу, 14 вересня.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена вже скористалася своїми повноваженнями для прискорення процесу постачання військового обладнання Україні, відправляючи зброю безпосередньо зі складів Міністерства оборони.

Фінансування, затверджене Конгресом, покриває витрати на оцінку наданого Україні озброєння та поповнення запасів США. Цей механізм дозволяє Пентагону відправляти стару техніку, замінюючи її новими зразками.

Зазвичай допомогу постачають у партіях на сотні мільйонів доларів, щоб уникнути виснаження американських складів і врахувати час для їх поповнення.

Рішення Конгресу продовжити терміни дозволить Білому дому й надалі надсилати Україні зброю невеликими партіями кілька разів на місяць, зберігаючи при цьому регулярність постачань.

Джерела в Конгресі повідомили, що без продовження повноважень, адміністрація Байдена могла б оголосити про виділення 5,8 мільярда доларів до 1 жовтня, а після цього витратити решту року на доставку зброї. Однак цей варіант є менш вигідним.

Крім того, видання звертає увагу на можливі юридичні проблеми, пов’язані з розподілом цих коштів. Юристи занепокоєні тим, що можуть виникнути труднощі з дозволами на передачу боєприпасів, які наразі відсутні на складах або вважаються надлишковими.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у 2025 році Вашингтон, ймовірно, зменшить обсяг фінансової допомоги для України, незалежно від того, хто очолить Білий дім. Про це з посиланням на власні джерела пише Wall Street Journal

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