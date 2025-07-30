Шмигаль: мобілізація відбувається спокійно і добровільно

Новий міністр оборони Денис Шмигаль запевнив, що мобілізаційні процеси в Україні здебільшого проходять організовано та без ексцесів. Про це він заявив у розгорнутому інтерв’ю BBC News Україна, оприлюдненому 30 липня.

За словами міністра, реальна картина сильно відрізняється від тієї, яку часто транслюють у соцмережах чи ЗМІ. Переважна більшість громадян, які отримують повістки, приходять до центрів комплектування добровільно, не чинивши опору.

📢 «Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри», — наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що суспільна увага надто часто фокусується саме на скандальних випадках, які складають меншість і не є репрезентативними.

📢 «У медіа найчастіше з’являється той невеликий, скандальний відсоток, і це грає проти України, її незалежності та національної безпеки. У мережі створюється видимість, що всю мобілізацію відображають тільки ‘5-10% скандалу’, а насправді ‘мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців’», — пояснив міністр.

Також Шмигаль відповів на запитання про ймовірне класове розшарування у межах мобілізації. Він звернув увагу на те, що у лавах ЗСУ служать представники різних верств – як мешканці сільської місцевості, так і підприємці, тобто відображенням українського соціуму є й склад армії.

📢 «Армія – це відображення українського суспільства. У мене поки що немає результатів якихось досліджень, я це говорю інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді та міфах», — зазначив очільник оборонного відомства.

Він також нагадав, що мобілізація – це не просто державна ініціатива, а виконання прямого обов’язку громадянина відповідно до Конституції.

📢 «Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти», — підсумував міністр.

Як відомо, шостий президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що найбільш масштабна мобілізаційна кампанія в Україні відбулася у 2024 році. Саме тоді влада вжила низку заходів для покращення організації та підвищення прозорості процесу залучення громадян до служби.

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