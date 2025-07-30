Шмигаль: мобілізація відбувається спокійно і добровільно

Новий міністр оборони Денис Шмигаль запевнив, що мобілізаційні процеси в Україні здебільшого проходять організовано та без ексцесів. Про це він заявив у розгорнутому інтерв’ю BBC News Україна, оприлюдненому 30 липня.
За словами міністра, реальна картина сильно відрізняється від тієї, яку часто транслюють у соцмережах чи ЗМІ. Переважна більшість громадян, які отримують повістки, приходять до центрів комплектування добровільно, не чинивши опору.
📢 «Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально – люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри», — наголосив Шмигаль.
Він підкреслив, що суспільна увага надто часто фокусується саме на скандальних випадках, які складають меншість і не є репрезентативними.
📢 «У медіа найчастіше з’являється той невеликий, скандальний відсоток, і це грає проти України, її незалежності та національної безпеки. У мережі створюється видимість, що всю мобілізацію відображають тільки ‘5-10% скандалу’, а насправді ‘мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців’», — пояснив міністр.
Також Шмигаль відповів на запитання про ймовірне класове розшарування у межах мобілізації. Він звернув увагу на те, що у лавах ЗСУ служать представники різних верств – як мешканці сільської місцевості, так і підприємці, тобто відображенням українського соціуму є й склад армії.
📢 «Армія – це відображення українського суспільства. У мене поки що немає результатів якихось досліджень, я це говорю інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді та міфах», — зазначив очільник оборонного відомства.
Він також нагадав, що мобілізація – це не просто державна ініціатива, а виконання прямого обов’язку громадянина відповідно до Конституції.
📢 «Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти», — підсумував міністр.
Як відомо, шостий президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що найбільш масштабна мобілізаційна кампанія в Україні відбулася у 2024 році. Саме тоді влада вжила низку заходів для покращення організації та підвищення прозорості процесу залучення громадян до служби.
☝️ Нагадаємо:
- У Києві розгорівся резонансний скандал після загибелі мобілізованого чоловіка, якого, за даними слідства, забили співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі Державне бюро розслідувань (ДБР) веде досудове слідство.
- У Кривому Розі 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліцейського та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів. Правоохоронець застосував табельну зброю — чоловік отримав поранення.
- У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня сталася радикальна відсіч проти дій співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування.