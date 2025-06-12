Серія ударів з БпЛА і артилерії по Херсонщині: є постраждалі

Російські військові 11 червня продовжили завдавати ударів по Херсонській області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок атак постраждали мирні мешканці у кількох населених пунктах регіону. Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА у четвер, 12 червня.

📌 У селі Гаврилівка ввечері дрон уразив місцеву жительку.

📢 «До лікарні доставили жительку Гаврилівки, яку учора ввечері росіяни атакували з дрона. У 59-річної жінки — вибухова травма, уламкове поранення та перелом кістки ноги», — зазначили у повідомленні. За даними обласної військової адміністрації, постраждала перебуває під наглядом медиків.

📌 Зранку, 12 червня, в Антонівці ворожий безпілотник поцілив у 69-річну жінку. У неї виявили вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, грудної клітини та ноги. Постраждалу госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

📌 У Херсоні близько 07:30, 12 червня, росіяни атакували з дрона чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту. Постраждав 58-річний місцевий житель — за попередніми даними, він дістав вибухову травму і уламкові поранення ніг. Потерпілого оперативно доправили до лікарні, де він отримує медичну допомогу.

📌 У Хрещенівці близько 4:00 ранку окупанти відкрили вогонь з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки й складські приміщення. На місцях обстрілів виникли пожежі. Станом на ранок інформації про потерпілих не надходило.

📌 У Білозерці зафіксовано два артилерійські обстріли.

О 10:15 постраждав 39-річний чоловік, який перебував у приміщенні. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” надала йому медичну допомогу на місці.

Вже о 10:30 росіяни знову обстріляли Білозерку — цього разу під удар потрапила 66-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення попереку. Потерпілу шпиталізували.

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☝️ Нагадаємо, раніше війська рф атакували автомобіль у селищі Комишани Херсонської області, скинувши вибуховий пристрій із безпілотника.

Також було повідомлено, що в ніч проти 11 та 12 червня Харків зазнав чергової масштабної атаки дронами-камікадзе. Російські безпілотники вразили житлові квартали у Слобідському та Основ’янському районах міста, завдавши серйозних руйнувань.