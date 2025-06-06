Серія атак БпЛА на росіяю: Енгельс, Рязань і Брянську область

У ніч на п’ятницю, 6 червня, російські міста Енгельс та Рязань зазнали атаки ударних безпілотників (БпЛА). Про це повідомляють місцеві та інформаційні телеграм-канали, а також російські пропагандистські медіа.

📢 «Енгельс. Уламки збитого БпЛА потрапили в ЖК “Облака”. На місці працюють пожежники», — йдеться у повідомленні пабліку «Саратов. Жесть 18+».

За словами очевидців, у житловому комплексі спалахнула пожежа — займання почалося на одному з поверхів. Пошкоджено вікна та скляні елементи будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.

📢 «Повідомляли про хлопки та вибухи у кількох районах Рязані та області, а в селищі Підв’яззі приблизно о 03:00 падіння уламків безпілотника призвело до великої пожежі у сараях», – йдеться у повідомленні одного з російських пабліків.

☝️Паралельно в соцмережах з’явилися повідомлення про можливе влучання безпілотника по нафтопереробному заводу, що також розташований в Енгельсі. Офіційного підтвердження цієї інформації від російської влади поки не надходило.

Російські ЗМІ також зазначають, що дрони атакували авіабазу Дягілево, яка розташована у Рязанській області. Раніше ця база вже неодноразово ставала об’єктом повітряних ударів упродовж останнього року.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито чергову атаку дронів у регіоні. За його словами, сили ППО задіяні для відбиття загроз з повітря, однак подробиць він не навів.

☝️Жодна з російських офіційних структур довго не коментувала ситуацію в Енгельсі або Рязані, зокрема щодо пошкоджень чи наслідків для військової інфраструктури.

Згодом в ЗМІ повідомили, що всього над територією росії минулої ночі знищили 174 БпЛА, кілька з яких летіли до Рязанського регіону, повідомляє пресслужба Міноборони рф.

👉 Також нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки генерал-лейтенант Кіт Келлог прокоментував спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) під назвою «Павутина».