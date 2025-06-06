П’ятниця, 6 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Серія атак БпЛА на росіяю: Енгельс, Рязань і Брянську область

Денис Молотов
Денис Молотов
Серія атак БпЛА на росіяю: Енгельс, Рязань і Брянську область

У ніч на п’ятницю, 6 червня, російські міста Енгельс та Рязань зазнали атаки ударних безпілотників (БпЛА). Про це повідомляють місцеві та інформаційні телеграм-канали, а також російські пропагандистські медіа.

📢 «Енгельс. Уламки збитого БпЛА потрапили в ЖК “Облака”. На місці працюють пожежники», — йдеться у повідомленні пабліку «Саратов. Жесть 18+».

За словами очевидців, у житловому комплексі спалахнула пожежа — займання почалося на одному з поверхів. Пошкоджено вікна та скляні елементи будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.

📢 «Повідомляли про хлопки та вибухи у кількох районах Рязані та області, а в селищі Підв’яззі приблизно о 03:00 падіння уламків безпілотника призвело до великої пожежі у сараях», – йдеться у повідомленні одного з російських пабліків.

☝️Паралельно в соцмережах з’явилися повідомлення про можливе влучання безпілотника по нафтопереробному заводу, що також розташований в Енгельсі. Офіційного підтвердження цієї інформації від російської влади поки не надходило.

Російські ЗМІ також зазначають, що дрони атакували авіабазу Дягілево, яка розташована у Рязанській області. Раніше ця база вже неодноразово ставала об’єктом повітряних ударів упродовж останнього року.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито чергову атаку дронів у регіоні. За його словами, сили ППО задіяні для відбиття загроз з повітря, однак подробиць він не навів.

☝️Жодна з російських офіційних структур довго не коментувала ситуацію в Енгельсі або Рязані, зокрема щодо пошкоджень чи наслідків для військової інфраструктури.

Згодом в ЗМІ повідомили, що всього над територією росії минулої ночі знищили 174 БпЛА, кілька з яких летіли до Рязанського регіону, повідомляє пресслужба Міноборони рф.

👉 Також нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки генерал-лейтенант Кіт Келлог прокоментував спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) під назвою «Павутина».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Під час атаки росіяни пошкодили лінії метро у Києві

ВІЙНА

Атака рф на Львівщину: пошкоджено промисловий обʼєкт

ВІЙНА

The Telegraph: рф зосередила 125 тис. військових біля Сум і Харкова, але головна мета – Донеччина

ПОДІЇ

Атака рф пошкодила залізницю на Київщині: потяги змінюють маршрути

ВІЙНА

Масована атака рф на Тернопіль: постраждали інфраструктура

ВАЖЛИВО

Масована атака на Луцьк: одна людина загинула, п’ятнадцятеро постраждали

ВАЖЛИВО

Генштаб: до половини боїв – на Покровському та Курському напрямках

ВІЙНА

Наслідки масованого російського повітряного удару по Києву

ВАЖЛИВО

Готували теракти біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині: СБУ затримала агентів фсб

ПОДІЇ

“Павутина” – лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються – Washington Post

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"