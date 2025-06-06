П’ятниця, 6 Червня, 2025
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Келлог прокоментував операцію СБУ «Павутина»

Денис Молотов
Денис Молотов
Келлог прокоментував операцію СБУ «Павутина»

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки генерал-лейтенант Кіт Келлог прокоментував спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) під назвою «Павутина». Внаслідок успішної роботи були уражені літаки стратегічної авіації росії. Про це він написав 5 червня на платформі X (колишній Twitter).

📢 «З мого військового досвіду та історії відомо, що сміливе керівництво та рішучі дії можуть змінити ситуацію на полі бою, як це продемонстрували СБУ, ГУР і міністр оборони Рустем Умєров на цих вихідних», — зазначив Келлог.

Він підкреслив, що ця спецоперація, спрямована на ураження ключових сил російської стратегічної авіації, може стати імпульсом до досягнення миру.

📢 «Це може стати поштовхом до миру. Але обидві сторони повинні залишатися відданими місії президента Трампа — зупинити вбивства та покласти край війні», — додав він.

Своїм дописом Келлог відреагував на публікацію видання Axios, у якій ішлося про слова Дональда Трампа. Зокрема, Трамп позитивно охарактеризував спецоперацію «Павутина», назвавши її «потужною» та «крутою».

📌 Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України спільно з ГУР МО провела масштабну спецоперацію проти російської стратегічної авіації. Події розгортались одразу на чотирьох ворожих військових аеродромах. У результаті було знищено або виведено з ладу велику кількість літаків-носіїв крилатих ракет.

На підтвердження успішності операції СБУ 4 червня оприлюднила нові супутникові знімки з наслідками удару. Також з’явилось динамічне відео з кадрами ураження ворожих літаків.

У відповідь російська сторона назвала атаку «терактом» та закликала США та інші країни світу «жорстко засудити» дії українських сил.

☝️ Також нагадаємо, що міністерство закордонних справ (МЗС) України у коментарі, оприлюдненому 5 червня, різко відповіло на заяви російського диктатора володимира путіна щодо нібито неправомірних ударів України по території рф.

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