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ВМС уразили «Нептуном» шість Су-34М на аеродромі «Борисоглєбськ»

Денис Молотов
Денис Молотов
ВМС уразили «Нептуном» шість Су-34М на аеродромі «Борисоглєбськ»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 15.10.2026

У ніч на 15 жовтня Військово-морські сили Збройних сил України завдали удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області рф. За повідомленням військових, унаслідок атаки уражено шість російських бомбардувальників Су-34М. Про результати удару ВМС повідомили в офіційному Telegram-каналі у четвер, 15 жовтня.

ВМС уразили «Нептуном» шість Су-34М на аеродромі «Борисоглєбськ» 02
Ілюстративне фото з відкритих джерел / публікація ВМС ЗС України / 15.10.2026

Окрім літаків, під удар потрапило обладнання, необхідне для забезпечення польотів. На території військового об’єкта виникла пожежа та сталися повторні детонації.

📢 «Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Для яких ударів росія використовує Су-34М

У ВМС пояснили, що літаки Су-34М можуть одночасно нести декілька керованих та фугасних авіабомб, а також ракети різних типів. Окупаційна російська армія використовує ці бомбардувальники як один із ключових засобів завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях українських захисників та прифронтових населених пунктах.

📢 «Ураження Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал росіян та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту», – додали у ВМС.

ВМС уразили «Нептуном» шість Су-34М на аеродромі «Борисоглєбськ» 01
Фото: AviVector / Telegram / 15.10.2026

Військові повідомляють саме про ураження шести літаків. Ступінь пошкодження кожного бомбардувальника та остаточні наслідки удару наразі не деталізовані.

Ще до оприлюднення повідомлення ВМС уночі з’явилася інформація про потужні вибухи та масштабну пожежу на аеродромі «Борисоглєбськ» на тлі ракетної тривоги у Воронезькій області. Згодом українські військові підтвердили застосування комплексу «Нептун» та назвали уражені цілі.

*Наслідки ураження аеродрому “Борисоглебськ” У Воронезькій області публікує AviVector.

👉 Також нагадаємо, що під час російської атаки в ніч проти 14 жовтня Україна отримувала від партнерів попередження про застосування балістичних ракет у трьох наступних хвилях ударів. Перед першою хвилею таких повідомлень не було.

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