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СБУ оприлюднила відео ураження стратегічної авіації рф

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ оприлюднила відео ураження стратегічної авіації рф

Служба безпеки України (СБУ) у середу, 4 червня, оприлюднила відеозапис знищення літаків російської стратегічної авіації в глибокому тилу на росії. Удар було нанесено в межах масштабної спецоперації «Павутина», яка проводилася 1 червня.

У повідомленні СБУ зазначено:

📢 «На кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая. Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78».

За даними спецслужби, значна частина літаків зазнала безповоротного знищення, а відновлення окремих одиниць техніки може тривати роками.
Загалом російські втрати унаслідок операції становлять 41 одиницю авіаційної техніки. Загальна вартість ураженого ворожого майна — приблизно 7 мільярдів доларів США.

В СБУ також повідомили, що під час виконання ударів було використано новітню технологію управління безпілотниками, яка поєднує штучний інтелект із ручним контролем.

📢 «Частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина», — уточнили у спецслужбі.

📸 Разом із відео були також оприлюднені нові супутникові знімки, які підтверджують масштабні втрати авіації на аеродромах агресора.

👉 Нагадаємо, 1 червня СБУ реалізувала операцію «Павутина», яка охопила чотири аеродроми у рф, де базується стратегічна авіація.

У відповідь російська сторона назвала український удар «терактом» і визнала «загоряння кількох одиниць техніки», однак не надала достовірних даних про масштаби пошкоджень.

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