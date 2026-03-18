СБУ блокує ІПСО росії проти нацменшин в Україні

Спецслужби рф організували нову інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО), спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в середу, 18 березня.

📢 «За результатами комплексних заходів встановлено, що для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію», – йдеться в повідомленні.

☝️ За даними спецслужби, зловмисники здійснюють анонімні дзвінки нібито з українських номерів, однак фактично вони надходять із території росії. Ці дзвінки спрямовані проти представників угорської національної спільноти.

📢 «Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками “націонал-патріотичних формувань” та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо», – повідомили в Службі безпеки України.

За результатами технічних заходів встановлено, що джерело дзвінків знаходиться на території росії. Наразі Служба безпеки України вживає заходів для блокування цієї інформаційно-психологічної спецоперації.

