СБУ блокує ІПСО росії проти нацменшин в Україні

Денис Молотов
Спецслужби рф організували нову інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО), спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в середу, 18 березня.

📢 «За результатами комплексних заходів встановлено, що для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію», – йдеться в повідомленні.

☝️ За даними спецслужби, зловмисники здійснюють анонімні дзвінки нібито з українських номерів, однак фактично вони надходять із території росії. Ці дзвінки спрямовані проти представників угорської національної спільноти.

📢 «Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками “націонал-патріотичних формувань” та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо», – повідомили в Службі безпеки України.

За результатами технічних заходів встановлено, що джерело дзвінків знаходиться на території росії. Наразі Служба безпеки України вживає заходів для блокування цієї інформаційно-психологічної спецоперації.

📌 Нагадаємо, раніше лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан нібито запросив представників російської військової розвідки для впливу на майбутні вибори.

👉 Також повідомлялось, що нафтопровід «Дружба» став темою дипломатичної суперечки між Україною та Угорщиною. Глава угорського МЗС заявляв про нібито «зрив переговорів».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На росії вигоріла уся нафтобаза після удару ЗСУ

ПОДІЇ

Дрони атакували нафтотермінал Тихорецьк-Нафта на росії

ВАЖЛИВО

Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

ПОЛІТИКА

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

Дрон рф атакував рейсовий автобус на Харківщині

ВІЙНА

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

КРИМІНАЛ

Гуманітарні ініціативи: підтримка ВПО у Києві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

Масована атака рф на Київщину: чотири людини загинули, понад двадцять – поранені

ПОДІЇ

Повідомлено про нові знеструмлення у чотирьох областях

ВАЖЛИВО

За добу на фронті зафіксовано 286 боїв на фронті – Генштаб

ВІЙНА

Колаборанти з Луганщини отримали підозри за роботу на окупантів

КРИМІНАЛ

Операція Епічна лють: Трамп припинив перемовини з Іраном

ПОЛІТИКА

Довіреності, заповіти та розпорядження військових тепер можна оформити без нотаріуса

ПОДІЇ

У Херсоні російський дрон влучив у мікроавтобус, поранено чоловіка

ВІЙНА

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

ЛУГАНЩИНА
