Четвер, 5 Грудня, 2024
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Фінляндія передала Україні 26-й пакет допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
Фінляндія передала Україні 26-й пакет допомоги

Президент Фінляндії Александер Стубб ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги на суму 25 мільйонів євро. У його склад увійде зимове спорядження для військових. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії в четвер, 5 грудня.

Міністр оборони Антті Хаккянен наголосив, що загальна сума оборонної допомоги, яку Фінляндія надала Україні, досягла 2,3 мільярда євро. Це вже 26-й пакет військової допомоги, який Фінляндія відправить Україні.

📢 «Наразі Фінляндія постачила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 млрд євро. Цього разу у пакеті є, наприклад, зимове спорядження для українських військових. Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України, і ми не плануємо це змінювати», – підкреслив Хаккянен.

З міркувань безпеки та для забезпечення доставки допомоги деталі про її зміст, логістику чи строки постачання не розголошуються.

Наприкінці червня ця країна передала нам озброєння на 159 мільйонів євро, також не розкриваючи деталей щодо його вмісту.

Фінляндія також підтвердила, що на її території проводилися навчання українських військових. Інструктори готували бійців Збройних Сил України за різними напрямами, включаючи базову підготовку та тренування спецназу.

☝️ Також нагадаємо, що в четвер, 28 листопада, парламент Норвегії ухвалив рішення про значне збільшення допомоги Україні, довівши її обсяг до 35 мільярдів норвезьких крон (3,16 мільярда доларів) у 2025 році.

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