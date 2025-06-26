Рим прийме лідерів світу для обговорення стратегії відновлення України

У липні в Римі відбудеться чергова міжнародна конференція з відновлення України. Лідери країн-партнерів обговорять подальші кроки у післявоєнній реконструкції держави. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

🔹Зеленський повідомив, що захід відбудеться 10–11 липня та стане логічним продовженням Ukraine Recovery Conference, яка пройшла минулого року в Берліні. Нинішня подія стане вже четвертою конференцією, присвяченою питанню відновлення України.

📢 «Щодо стратегічної програми, я маю на увазі, що 10 і 11 липня ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч з лідерами там», – зазначив Зеленський.

☝️ Він підкреслив важливість участі європейських підприємств та приватного сектору в процесах відбудови української інфраструктури та економіки, які постраждали внаслідок російської агресії.

📌 Згідно з офіційним сайтом Ukraine Recovery Conference, у центрі уваги саміту в Італії будуть чотири ключові напрямки:

залучення бізнесу до післявоєнної відбудови та економічного зростання; розвиток людського капіталу для потреб нової України; відновлення українських регіонів , які зазнали руйнувань; інтеграція до Європейського Союзу та супровідні реформи.



📈 Нагадаємо, що попередня конференція, яка проходила в червні 2024 року у Берліні, стала поштовхом для реалізації понад 110 бізнес-угод. Було запущено проєктів на загальну суму 16 мільярдів євро. Серед іншого, сторони підписали 12 угод у сфері енергетики. А також заснували Консультативну раду з питань бізнесу, яка має координувати участь приватного сектору в відновленні України.

☝️ Також нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон виступив із гострою заявою щодо останніх російських атак на українські міста.