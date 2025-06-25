Макрон: росія не має права вбивати безкарно

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із гострою заявою щодо останніх російських атак на українські міста. У своєму дописі в соцмережі Х (колишній Twitter) він назвав дії кремля жорстокими та неприйнятними.

📢 «Я рішуче засуджую масовану атаку росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями», — написав Макрон, коментуючи одну з найтрагічніших атак останнього часу, яка забрала десятки життів українців.

☝️ Французький президент також наголосив, що, на відміну від України, яка прийняла запропоноване президентом США Дональдом Трампом перемир’я, росія вперто продовжує шлях війни.

📢 «Вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. росія не може продовжувати вбивати безкарно», — підкреслив він. Лідер франції в черговий раз звернув увагу на необхідність притягнення москви до відповідальності.

За даними української влади, внаслідок ракетного удару по Дніпру, який російські війська завдали 24 червня, загинули щонайменше 18 людей. Ще близько 300 цивільних отримали поранення. З них близько сотні залишаються у лікарнях, багато — у тяжкому стані.

💥 Окрім Дніпра, вибухи пролунали й в місті Самар. В черговий раз росія застосувала балістичне озброєння, уразивши цивільну інфраструктуру. Ця атака стала черговим свідченням ігнорування кремлем міжнародного гуманітарного права.

📌 Слова Макрона прозвучали на тлі зростаючого заклику з боку міжнародної спільноти посилити політичний, юридичний та економічний тиск на рф для припинення агресії.

☝️ Також нагадаємо, що Україна очікує від Європейського Союзу реального посилення санкційного тиску на російську федерацію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами переговорів із новою головою європейської дипломатії Каєю Каллас.