Рустем Умєров став наступним секретарем РНБО

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра Оборони України Рустема Умєрова на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це йдеться в документі №496/2025, оприлюдненому на сайті глави держави у п’ятницю, 18 липня.

📢 «Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі №496/2025.

Одночасно іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олександра Литвиненка. Раніше Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, Рустем Умєров до цього був міністром оборони, замінивши на цій посаді Олексія Резнікова. Він залишив цю посаду після зміни уряду — внаслідок відставки Кабінету міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля.

У медіа раніше з’являлася інформація, що Умєров може очолити українське посольство у США. Втім, згодом стало відомо, що на цю посаду призначено Ольгу Стефанішину.

Натомість колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обійняв посаду нового міністра оборони України.