Російський диктатор путін підтвердив наявність військ КНДР на росії

Диктатор та міжнародно розшукуваний злочинець з російської федерації володимир путін вперше висловився стосовно інформації про присутність північнокорейських військових на території росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

📢 «Знімки (з присутністю військових КНДР на території рф) – річ серйозна, якщо є знімки, вони щось відображають. Але хочу зауважити, що до ескалації в Україні привели дії не росії, а держпереворот, 2014 року, підтриманий насамперед Сполученими Штатами», – заявив путін у відповідь на запитання журналіста щодо можливої ескалації війни проти України через розміщення північнокорейських військових на території рф.

Крім того, путін прокоментував підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

📢 «У договорі є пункт 4. Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але, що і як ми робитимемо – це вже наша справа», – зазначив російський диктатор путін.

📌 У статті 4 договору йдеться про те, що:

«Якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад однієї чи кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу всіма наявними у неї засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН та законами КНДР та російської федерації».

☝️ Варто нагадати, що, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, вже найближчим часом перші північнокорейські військові прибудуть до Курської області.

📌 Також повідомлялось, що північнокорейські війська можуть бути перекинуті насамперед до Курської області на росії. Про це в етері каналу «Ми-Україна» повідомив Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.